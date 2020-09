न्यायालयाच्या ‘सर्वोच्च’ अवमानाची किंमत 1 रुपया, प्रशांत भूषण यांनी भरला दंड

खुशाल शिक्षा ठोठवा, माफी मागणार नाही अशी ठाम भूमिका घेणारे ज्येष्ठ विधिज्ञ प्रशांत भूषण यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या अवमानप्रकरणी एक रुपया दंड शिक्षेची किंमत मोजावी लागली. भूषण यांनी तत्काळ एक रुपया दंडाची रक्कम भरली आहे. दरम्यान, गेली काही दिवस गाजत असलेल्या या अवमान प्रकरणावर आता पडदा पडला आहे.

My lawyer & senior colleague Rajiv Dhavan contributed 1 Re immediately after the contempt judgement today which I gratefully accepted pic.twitter.com/vVXmzPe4ss

— Prashant Bhushan (@pbhushan1) August 31, 2020