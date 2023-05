56 इंचांची छाती असणारे सेल्फी किंग कुठे गेले? चित्त्यांच्या मृत्युनंतर प्रकाश राज यांनी मोदींवर टीका

दक्षिण आफ्रिकेतून मध्य प्रदेशातील कुनो राष्ट्रीय उद्यानात आणलेल्या ‘दक्षा’ या मादी चित्त्याचा मंगळवारी मृत्यू झाला. दक्षा आणि धीराची नर चित्ता फिंडा, वायू आणि अग्नी यांच्याशी लढाई झाली आणि त्यात गंभीर जखमी झालेल्या दक्षाचा मृत्यू झाला, अशी माहिती वन विभागाने दिली. गेल्या तीन महिन्यांत कुनो राष्ट्रीय उद्यानात तिसऱ्या चित्त्याचा मृत्यू झाला आहे. या घटनेवरून अभिनेते प्रकाश राज यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर टीका केली आहे.

प्रकाश राज हे सोशल मीडियावर कायम सक्रिय असतात. नुकतंच त्यांनी ट्विटरवर एक ट्वीट करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीकेची झोड उठवली आहे. 56 इंचांची छाती असणारे सेल्फी किंग आता कुठे आहेत, ज्यांनी या चित्त्यांना इथे आणण्याचं श्रेय घेतलं होतं? असा प्रश्न प्रकाश राज यांनी विचारला आहे. या ट्वीटसोबत त्यांनी जस्ट आस्कींग (सहज विचारलं) असा हॅशटॅगही दिला आहे.

Where is the 56 inch #SelfieKing ..who took credit for bringing them …ನಾನೇ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದೆ ಅಂತ ಎದೆ ಉಬ್ಬಿಸಿದ ಆ 56 ಇಂಚಿನವ್ರು #ಸೆಲ್ಪೀರಾಜ ಎಲ್ರಪ್ಪಾ…#justasking https://t.co/Bg1Vcll4fn

