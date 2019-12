डॉक्टरांनी केली गरोदर झुरळाची प्रसूती, पाहा व्हिडीओ

सैबेरियामध्ये एका झुरळाची डॉक्टरांनी प्रसूती केल्याचे समोर आले आहे. हे झुरळ एक पाळीव झुरळ होते. प्रसूतीनंतर माता झुरळाची प्रकृती स्थिर असल्याचे समजते. या झुरळाचा एक व्हिडीओ देखील सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.

सैबेरियातील लिंपोपो शहरात राहणाऱ्या एका व्यक्तीने झुरळ पाळले होते. ते झुरळ गरोदर होते. दोन दिवसांपूर्वी या झुरळाला प्रसूती कळा सुरू झाल्या. झुरळाचं अंड अर्धवट बाहेर देखील आलं होतं. मात्र ते झुरळाच्या आत अडकल्यामुळे ते पूर्ण बाहेर येत नव्हतं. झुरळाची झालेली अवघड अवस्था पाहून ृ झुरळाचा मालक तिला घेऊन वेटरनरी डॉक्टरकडे गेला. डॉक्टरही त्या झुरळाची परिस्थिती बघून चक्रावले. त्यानंतर डॉक्टरांनी दुर्बिनीच्या सहाय्याने त्या झुरळाची प्रसूती केली. प्रसूतीनंतर झुरळाची प्रकृती स्थिर असून अंडही सुस्थितीत बाहेर पडले.

