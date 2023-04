खासगी बस दरीत कोसळून 12 जणांचा मृत्यू, जुन्या पुणे-मुंबई महामार्गावरील घटना

जुन्या पुणे-मुंबई महामार्गावर शनिवारी पहाटे खासगी बसला भीषण अपघात झाला. प्रवाशांनी भरलेली बस दरीत कोसळून 12 जणांचा मृत्यू झाल्याची प्राथमिक माहिती मिळतेय. हा अपघात झाला तेव्हा बसमध्ये 40 ते 45 प्रवासी होते. अपघातामध्ये अनेक प्रवासी जखमी झाले असून बचावकार्य युद्धपातळीवर सुरू असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, ही खासगी बस पुण्याहून मुंबईच्या दिशेने निघाली होती. याच दरम्यान शनिवारी पहाटे चारच्या सुमारास बोरघाटातील शिंगरोबा मंदिराजवळ चालकाचा ताबा सुटल्याने बस खोल दरीमध्ये कोसळली. या अपघातामध्ये 12 जणांचा मृत्यू झाला असून 16 प्रवाशांना दरीतून बाहेर काढण्यात यश आले आहे. बाहेर काढण्यात आलेल्या जखमी प्रवाशांना खोपोली येथील नगरपालिकेच्या रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे.

#UPDATE | Maharashtra: 12 people died & more than 25 injured after a bus fell into a ditch in Raigad’s Khopoli area. Rescue operations underway: Raigad SP

— ANI (@ANI) April 15, 2023