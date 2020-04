50 टक्के फी माफ करा, आसाम सरकारचे खासगी शाळांना आदेश

कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी संपूर्ण देशात लॉकडाऊन जारी करण्यात आला आहे. यावेळी शाळाही बंद ठेवण्यात आल्या आहेत. आसाम सरकारने खासगी शाळांना 50 टक्के फी माफ करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे पालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या निर्णयानुसार आता पालकांना आपल्या पाल्यांची अर्धी फी भरावी लागणार आहे.

Education Dept has directed all pvt schools to waive 50% of their one month school fees for April to give relief to parents. It is also directed that during pandemic there will be no increase in fee str and no curtailment of salary of teaching & non teaching staff of pvt schools pic.twitter.com/3AWDgyFyxW

— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) April 22, 2020