Pune crime news : पूजा खेडकर यांचे वडील दिलीप खेडकर यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल

वादग्रस्त प्रोबेशनरी आयएएस अधिकारी पूजा खेडकर यांचे वडील दिलीप खेडकर यांच्याविरोधात बंडगार्डन पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील एका तहसीलदाराने तक्रार अर्ज दिला आहे. या अर्जावरून त्यांच्याविरोधात आयपीसी कलम 186, 504 आणि 506 अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आल्याची माहिती पोलीस उपायुक्त स्मार्तना पाटील यांनी दिली आहे. एएनआयने याबाबत वृत्त दिले आहे.

पूजा खेडकर या पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात तैनात असताना त्यांचे वडील दिलीप खेडकर यांनी कथितरित्या कार्यालयाला भेट दिली आणि मुलीसाठी वेगळी केबिन मिळावी यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधिकाऱ्यांशी वाद घातला. याप्रकरण दोन दिवसांपूर्वी पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील एका तहसीलदाराने बंडगार्डन पोलीस ठाण्यात तक्रार अर्ज दाखल केला होता. याप्रकरणी बंडगार्डन पोलिसांनी चौकशी करत दिलीप खेडकर यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला असून पुढील तपास सुरू आहे.

Maharashtra | A case has been registered against Dilip Khedkar – father of former IAS trainee officer Puja Khedkar under IPC sections 186, 504 and 506 at Bundgarden Police station last night: DCP Smarthna Patil, Pune Police

While Puja Khedkar was posted at the Pune Collector’s…

— ANI (@ANI) August 9, 2024