पंजामध्ये ‘आप’ पक्षाला मोठा धक्का; तीन आमदारांचा काँग्रेमध्ये प्रवेश

पंजाबमध्ये आम आदमी पक्षाला मोठा धक्का बसला आहे. येथील पक्षाच्या तीन आमदारांनी काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला आहे. पंजाब कॉंग्रेसमध्ये सुरू असलेल्या गदारोळा दरम्यान मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह आज दिल्लीत पोहोचणार आहेत. आम आदमी पक्षातून कॉंग्रेसमध्ये प्रवेश केलेल्या आमदारांमध्ये सुखपाल खैरा, जगदेव कमलू आणि पिरामल धौला यांचा समावेश आहे. या तिघांनीही चंदीगडमध्ये कॉंग्रेसचे सदस्यत्व घेतले.

आप आमदारांच्या पक्ष प्रवेशाबद्ल पंजाब कॉंग्रेसने आपल्या अधिकृत ट्विटर हँडलवरून ट्विट करुन माहिती दिली आहे. या ट्विटमध्ये लिहिलं आहे की, ‘दिल्लीला जाण्यापूर्वी कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनी सुखपाल खैरा यांच्यासह आम आदमी पक्षाच्या अन्य दोन आमदारांचे काँग्रेस पक्षात स्वागत केले.’

दरम्यान, आम आदमी पक्ष सोडल्यानंतर सुखपाल खैरा यांनी स्वतःच्या पंजाब एकता पक्षाची स्थापन केली होती. ते पंजाब प्रदेश कॉंग्रेस कमिटीचे माजी सदस्यही होते. तसेच कमलू आणि धौला हे प्रथमच आमदार म्हणून निवडून आले होते.

Chief Minister @capt_amarinder Singh before leaving for Delhi today welcomed @SukhpalKhaira MLA and former Leader of Opposition and his two AAP MLA colleagues namely Jagdev Singh Kamalu, MLA Maur and Pirmal Singh Dhaula, MLA Bhadaur into the party fold. pic.twitter.com/wMe9d5AMYU

— Punjab Congress (@INCPunjab) June 3, 2021