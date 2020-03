कोरोनामुळे देशात आणखी एकाचा मृत्यू, मृतांचा आकडा 4 वर

कोरोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव वाढत चालला असून गुरुवारी पंजाबमधील एका कोरोनाग्रस्ताचा मृत्यू झाला आहे. हा देशातील कोरोनाचा चौथा बळी आहे. मृत व्यक्तीचे वय हे 70 वर्षे होते व काही दिवसांपूर्वीच हे इटलीहून हिंदुस्थानात परतले होते.

The total number of positive cases of #COVID19 in India stands at 167 (including 25 foreigners), 4 deaths (1 each) in Delhi, Karnataka, Punjab and Maharashtra: Ministry of Health and Family Welfare pic.twitter.com/sk4rfzvlUE

— ANI (@ANI) March 19, 2020