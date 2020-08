‘मन की नही, स्टुडंट्स की बात’ हॅश टॅग, बघा… यांची ‘मन की बात’ खेळण्यांवर! राहुल गांधी पुन्हा बरसले

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या खेळण्यांवरील ‘मन की बात’वर काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी टीका केली आहे. ‘बघा…यांची ‘मन की बात’ खेळण्यांवर’ असे बोलतानाच देशातील विद्यार्थ्यांना खेळण्यांवर नाही तर जेईई, नीट परीक्षांवर चर्चा ऐकायची आहे असे राहुल गांधी यांनी म्हटले आहे.

JEE-NEET aspirants wanted the PM do ‘Pariksha Pe Charcha’ but the PM did ‘Khilone Pe Charcha’. #Mann_Ki_Nahi_Students_Ki_Baat

‘मन की नही, स्टुडंट्स की बात’ या हॅशटॅगखाली राहुल गांधी यांनी ट्विटरवरून ही टीका केली आहे. ‘जेईई, नीट परीक्षांना बसलेल्या विद्यार्थ्यांना ‘परीक्षा पे चर्चा’ हवी आहे, ‘खिलोने पे चर्चा’ नकोय.’ असे त्यांनी म्हटले आहे. 1 सप्टेंबरपासून सुरू होणाऱ्य़ा नीट आणि जेईई परीक्षा कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर पुढे ढकलण्यात याव्या अशा विद्यार्थ्यांच्या मागणीला राहुल गांधी यांच्या काँग्रेस पक्षाने पाठिंबा दिला आहे.

सोमवारपासून ‘अर्थव्यवस्था की बात’

राहुल गांधी यांनी मोदी यांच्या ‘मन की बात’ला तोडीस तोड म्हणून उद्या सोमवारपासून सोशल मिडियावरून ‘अर्थव्यवस्था की बात’ ही व्हिडियो सीरीज सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. सर्व सोशल मिडिया चॅनेल्सवरून उद्या सकाळी 10 वाजता या सीरीजचा पहिला भाग दाखवला जाणार आहे.

Watch my video series on how the Modi Govt has destroyed Indian economy.

First video tomorrow at 10am on all my social media channels.

देखिए मेरी वीडियो श्रृंखला कि मोदी सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था को कैसे नष्ट किया।

मेरे सभी सोशल मीडिया चैनलों पर पहला वीडियो कल सुबह 10 बजे। pic.twitter.com/AZBhObLxop

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 30, 2020