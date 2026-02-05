मोदीजी सत्याला इतके घाबरले की खोट्याला शरण गेले… राहुल गांधी यांची पंतप्रधानांवर टीका

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत लोकसभेत अघटित घटना घडू शकते त्यामुळे त्यांचे लोकसभेतील भाषण रद्द करण्यात आल्याचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी सांगितले. त्यानंतर पंतप्रधानांनी राज्यसभेत तब्बल दीड तास भाषण केले. मात्र या भाषणात त्यांना माजी लष्कर प्रमुख मनोज नरावणे आणि चीनच्या आक्रमणाचा साधा उल्लेखही केला नाही.

पंतप्रधानांच्या राज्यसभेतील भाषणानंतर काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी ट्विट करत मोदींवर निशाणा साधला. ”फक्त प्रश्नांना इतके घाबरले? मोदीजी खऱ्याला असे घाबरले की ते खोट्याला शरण गेले. असो त्यांना जे योग्य वाटले ते त्यांनी केले’, असे ट्विट करत मोदींवर टीका केली.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

काळा निळा पडलेला चेहरा, गालावर रक्त अन् नाकात कापूस; बेन स्टोक्सने शेअर केला धक्कादायक फोटो

Parliament Budget Session 2026 – राज्यसभेत पंतप्रधान मोदींचे ९७ मिनिटांचे लांबलचक भाषण; चीनची घुसखोरी आणि माजी लष्करप्रमुख जनरल नरवणेंच्या पुस्तकावर मात्र मौन

पंतप्रधानांमध्ये हिंमत नाही, ते लोकसभा अध्यक्षांच्या मागे लपून बसलेयत, प्रियांका गांधींची टीका

जे हेलिकॉप्टर मंत्री प्रचारासाठी वापरतात ते लोकांच्या मदतीसाठी का नाही वापरले, आदित्य ठाकरे यांचा सवाल

आम्ही ठरल्याप्रमाणे कोलंबोला जाणार, आमची फ्लाईट बुक आहे! पाकिस्तानच्या बहिष्काराच्या धमकीवर सूर्यकुमार यादवने सोडले मौन

56 इंचाची छाती असलेले पंतप्रधान साहेब कशाला घाबरलेयत? महुआ मोईत्रा यांचा खोचक सवाल

rajya sabha ruckus opposition protests against bjp govt, pm modi speaks amid chaos

सत्ताधाऱ्यांच्या मनमानीविरोधात विरोधकांनी राज्यसभा दणाणून सोडली; गदारोळादरम्यान पंतप्रधान मोदींनी भाषण नेलं रेटून, विरोधकांचा सभात्याग

om-birla

लोकसभेत पंतप्रधान मोदींसोबत’अघटित’ घडण्याची भीती होती, अध्यक्ष ओम बिर्लांचे खळबळजनक विधान; काँग्रेसकडून ‘पळपुटेपणा’चा आरोप

Parliament Budget Session 2026 – मोदींनी तुम्हाला तर ‘वेठबिगार’ बनवलं आहे, राज्यसभेत खरगे भाजपच्या मंत्र्यांवर बरसले; सभागृहाच्या कामकाजातून शब्द वगळला