देशाचा पाया रचणाऱ्यांचा विचारांच रक्षण झालं पाहिजे, राहुल गांधी यांचे प्रकाश आंबेडकरांना पत्र

रविवारी देशभरात संविधान दिन साजरा केला जाणार आहे. त्या निमित्ताने वंचित बहुजन आघाडीकडून शनिवारी दादरमधील छत्रपती शिवाजी महाराज पार्कवर संविधान सन्मान महासभेचे आयोजन करण्यात आले आहे. प्रकाश आंबेडकर यांनी या सभेसाठी देशभरातील नेत्यांना आमंत्रण दिलं आहे. काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधी यांना देखील आमंत्रण देण्यात आले होते. मात्र राहुल गांधींना या सभेला उपस्थित राहता येणार नसल्याने त्यांनी प्रकाश आंबेडकर यांना पत्र लिहले आहे.

VBA President @Prksh_Ambedkar received a reply from Shri @RahulGandhi to our invitation to the Samvidhan Samman Mahasabha.

Though it is unfortunate that he would be unable to attend the meeting due to his ongoing campaign and has not proposed a substitute name from the INC, we… pic.twitter.com/u8LEtQPSwM

— Vanchit Bahujan Aaghadi (@VBAforIndia) November 25, 2023