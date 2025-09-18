उत्तराखंडमध्ये पावसाचा कहर, चमोलीमध्ये ढगफुटी, 6 घरे उद्ध्वस्त; 10 जण बेपत्ता

उत्तराखंडमध्ये पुन्हा एकदा पावसाने कहर केला आहे. चमोली जिल्ह्यातील नंदनगरमध्ये ढगफुटीमुळे सहा घरांचे पूर्णपणे नुकसान झाले आहे. अचानक आलेल्या पुरामुळे लगफली वॉर्डमध्ये सहा घरांचे पूर्णपणे नुकसान झाले आहे. यामध्ये 10 जण बेपत्ता असल्याची माहिती आहे, तर दोघांना सुरक्षितपणे वाचवण्यात आले आहे. मदत आणि बचाव पथके पोहोचली आहेत, तर एनडीआरएफची एक टीम गोचरहून नंदनगरला रवाना झाली आहे.
या आपत्तीनंतर, आरोग्य विभागाने परिस्थिती हाताळण्यासाठी तातडीने पावले उचलली आहेत. सीएमओच्या म्हणण्यानुसार, जखमींना त्वरित उपचार मिळावेत यासाठी एक वैद्यकीय पथक आणि तीन रुग्णवाहिका घटनास्थळी पाठवण्यात आल्या आहेत. शिवाय मुसळधार पावसामुळे नंदनगर तहसीलमधील धुर्मा गावात चार ते पाच घरांचे नुकसान झाले आहे. तथापि, कोणतीही जीवितहानी झाल्याचे वृत्त नाही. मोक्ष नदीची पाण्याची पातळी धोकादायकपणे वाढली आहे.
मंगळवार (16 सप्टेंबर) पूर्वी, मुसळधार पाऊस आणि ढगफुटीमुळे राजधानी देहरादूनसह राज्याच्या अनेक भागात मोठ्या प्रमाणात विनाश झाला. ओसंडून वाहणाऱ्या नद्या आणि नाल्यांनी असंख्य इमारती, रस्ते आणि पूल वाहून नेले. आतापर्यंत या आपत्तीत 15 जणांचा मृत्यू झाला आहे, तर 16 जण अजूनही बेपत्ता आहेत. राज्याच्या विविध भागात सुमारे 900 नागरिक अडकले आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार आतापर्यंत सुमारे 1 हजार नागरिकांना वाचवण्यात आले आहे.