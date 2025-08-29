हिमाचल प्रदेशात पावसाचा हाहाकार, हजारो यात्रेकरू अडकले

हिमाचल प्रदेशात मुसळधार पाऊस सुरूच आहे. काल (२८ ऑगस्ट) मंडी, उना, कुल्लू आणि इतर जिल्ह्यांमध्ये मुसळधार पाऊस पडला. त्याच वेळी, कुल्लू जिल्ह्यातील मनाली, सिरमौर आणि निर्मंद, अनी येथे शाळा आणि इतर सर्व शैक्षणिक संस्था बंद ठेवण्यात आल्या आहेत. त्याच वेळी कुल्लूच्या आसपासच्या सुमारे 9 शाळांमध्ये 29 ऑगस्टला सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. अनी येथे भूस्खलनात एक घर दबले गेले आहे आणि दोन महिला बेपत्ता आहेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार, चंदीगड मनाली राष्ट्रीय महामार्ग कांची मोर आणि पांडोहच्या पुढे बनाला येथे बंद आहे. बनाला येथे काल रात्री पुन्हा भूस्खलन झाले आहे. मंडीहून काटोला मार्गे कुल्लूकडे वाहतूक सुरू आहे, परंतु फक्त लहान वाहने एकेरी मार्गे पाठवली जात आहेत.
शुक्रवारी सकाळी किन्नौर जिल्ह्यातील लिप्पा गावातील पेजर खाड येथे ढगफुटी झाली. अचानक आलेल्या पुरामुळे स्थानिक लोकांच्या सफरचंद बागांचे नुकसान झाले आहे. या दरम्यान, नाल्यातील जोरदार प्रवाहात जम्मू-काश्मीरमधील दोन मजूर अपघातात मृत पावले. शुक्रवारीही कुल्लू जिल्ह्यातील बहुतेक भागात मुसळधार पाऊस पडत आहे.
राष्ट्रीय महामार्ग-३०५ औट-लुहरी गेल्या चार दिवसांपासून बंद आहे. त्याच वेळी, ग्रामीण भागातील शेकडो रस्ते देखील गेल्या चार दिवसांपासून बंद आहेत. मुसळधार पावसामुळे शहरी आणि ग्रामीण भागात जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. प्रशासनाची यंत्रणा मूलभूत सुविधा पुनर्संचयित करण्यात गुंतलेली आहे. जिल्हा स्तरावर राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य महामार्ग आणि प्रमुख रस्ते पुनर्संचयित करण्याचे काम सुरू आहे.
एडीएम म्हणाले की, आमचे प्राथमिक ध्येय सर्व लोकांना सुरक्षितपणे बाहेर काढणे आणि त्यांना आश्रयस्थानात नेणे आहे. सध्या फतेहपूरमध्ये एक बचाव निवारा बांधण्यात आला आहे, जिथे २७ कुटुंबातील १२७ लोक राहत आहेत. त्याच वेळी, इंदोरामध्ये तीन आश्रयस्थाने उभारण्यात आली आहेत, जिथे सुमारे ८२० लोक राहत आहेत. एडीएम म्हणाले की, बियास नदीची पाण्याची पातळी कमी झाल्यानंतरच नुकसानीचे संपूर्ण मूल्यांकन करता येईल.
चंबामध्ये मणिमहेश यात्रेला गेलेले ३ हजारांहून अधिक भाविक येथे अडकले आहेत. चंबा ते भरमौर हा महामार्ग मध्यभागी तुटला आहे आणि येथे वाहतूक थांबली आहे. उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री म्हणाले की, चंबा येथे चार हेलिकॉप्टर तैनात करण्यात आले आहेत आणि उड्डाण हवामानावर अवलंबून असेल.