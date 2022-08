Video – आम्ही आतापर्यंत पाच मारले, भाजप नेत्यांच्या वादग्रस्त व्हिडीओने उडाली खळबळ

भाजपचे ज्येष्ठ नेते व माजी आमदार ज्ञानदेव अहुजा यांचा एक वादग्रस्त वक्तव्य करणारा व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. या व्हिडीओत ते गोतस्करी करणाऱ्यांबद्दल बोलत असून त्यातील पाच जणांना तर आम्ही मारले असल्याची कबूली त्यांनी यात दिली आहे. तसेच आपण अशा लोकांना बिनधास्त मारा असे आदेश कार्यकर्त्यांना दिले असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. त्यांचा हा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर राजस्थान पोलिसांनी या प्रकरणी अहुजा यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. इंडिया टुडेने याबाबतचे वृ्त दिले आहे.

Rajasthan BJP ex-MLA #gyandevahuja casually and quite proudly admitting ‘lynching’. It’s nonsense when they claim ‘Sabka Saath Sabka Vikas. There’s no greater terr0r group in India than the Hindu RW.

pic.twitter.com/b9WLmceg8I

— Sangita (@Sanginamby) August 21, 2022