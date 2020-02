26 मार्च रोजी राज्यसभेच्या 55 जागांसाठी निवडणूक

एप्रिल महिन्यात राज्यसभेच्या 55 जागा रिक्त होणार आहेत. या जागांसाठी 26 मार्च रोजी निवडणूक होणार आहे. निवडणूक आयोगाने अधिसूचना जारी करून ही निवडणूक जाहीर केली आहे.

17 राज्यातील 55 सदस्यांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर वेगवेगळ्या तारखांना या जागा रिक्त होणार आहेत. 6 मार्च रोजी या निवडणूकीची अधिसूचना जारी करण्यात येईल. 13 मार्च रोजी नामांकन मागे घेण्याची शेवटची तारीख असेल. तसेच 26 मार्च रोजी मतदान घेतले जाईल.

Election Commission of India has announced the schedule for Biennial Election to the Council of the States (Rajya Sabha) to fill the seats of members retiring in April 2020-reg.

Polling to be held on 26th March, 2020.

For more details, please check: https://t.co/5o9dZpQjso pic.twitter.com/0AQhll9vn2

— Election Commission of India #SVEEP (@ECISVEEP) February 25, 2020