Ayodhya Ram Mandir – सिनेकलाकारांची अयोध्येत मांदियाळी, पारंपरिक कपड्यांमध्ये प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्याला हजेरी

अयोध्येत राममंदिराच्या प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्याला अवघे काही तास बाकी आहेत. पौष शुक्ल द्वादशी तिथी, मृगशिरा नक्षत्र, अभिजीत मूहूर्त तसेच मेष लग्नात 84 सेकंदाच्या संजीवनी योगात रामलल्लाची प्राणप्रतिष्ठा केली जाणार आहे. अशात संपूर्ण अयोध्या फुलांनी सजली असून सगळीकडे राममय वातावरण आहे. या सोहळ्यासाठी देशभरातून व्हीआयपी आणि व्हीव्हीआयपी लोकं सहभागी होणार आहेत. अनेक सेलिब्रिटीही या सोहळ्याला उपस्थिती लावणार आहेत.

मुंबई विमानतळावर अनेक सेलिब्रिटींना अयोध्येला जाताना स्पॉट करण्यात झाले आहेत. अयोध्येला जाताना सेलिब्रिटींचे लूक्सही पाहण्यासारखे होते. आलिया भट्ट-रणबीर कपूर मुंबई विमानतळावर दिसले. त्यावेळी आलिया हिरव्या रंगाच्या साडीत दिसली. तर रणबीर पांढरा कुर्ता आणि लुंगीत दिसला.

कतरिना कैफ आणि विकी कौशल दोघंही पारंपारीक लूकमध्ये दिसले. कतरिनाने गोल्डन रंगाची सांडी नेसली असून सोबत सोन्याच्या इअरिंग्समध्ये दिसली. तर विकी कौशलने शेरवानी घातली होती. माधुरी दिक्षित आपला पती नेने यांच्यासोबत विमानतळावर दिसली. माधुरीने पिवळ्या रंगाच्या साडीवर गोल्डन रंगाचा फुल स्लीव्ज ब्लाऊज घातला होता. तर तिच्या नवऱ्याने मरुण रंगाचा पठाणी सूट घातला होता.

अभिनेता जॅकी श्रॉफ यांनी पांढऱ्या रंगाच्या कुर्ता पायजमावर केशरी रंगाचा स्कार्फ घेतला होता. त्यानंतर मास्टर ब्लास्टर सचिम तेंडूलकर अयोध्येला जाण्यापूर्वी विमानतळावर स्पॉट झाला. त्यावेळी त्याने पांढऱ्या रंगाच्या प्रिंटेड शर्टसोबत निळ्या रंगाची डेनिम जिन्स घातली होती.

या कलाकारांबरोबरच नुकतेच लग्न झालेला अभिनेता रणदीप हुड्डा आपल्य़ा पत्नीसोबत अयोध्येला जाण्यासाठी निघताना विमानतळावर दिसला. त्यानंतर अनुपम खेर, विवेक ऑबेरॉ़य, मधुर भंडारकर, आयुष्यमान खुराना, कैलाश खेर, रवी शंकर, हेमा मालिनी, मनोज जोशी आदी कलाकार अयोध्येला पोहोचत आहेत. महानायक अमिताभ बच्चन देखिल सकाळी अभिषेक बच्चनसोबत विमानतळावर दिसले.

#WATCH | Mumbai: Superstar Amitabh Bachchan leaves for Ayodhya. Pran Pratishtha ceremony of Ayodhya’s Ram Temple will take place today. pic.twitter.com/pOecsD92XQ — ANI (@ANI) January 22, 2024

#WATCH | Mumbai: Superstar Amitabh Bachchan leaves for Ayodhya. Pran Pratishtha ceremony of Ayodhya’s Ram Temple will take place today. pic.twitter.com/pOecsD92XQ — ANI (@ANI) January 22, 2024

VIDEO | Bollywood couple Ranbir Kapoor-Alia Bhatt and Director Rohit Shetty leave for Ayodhya, to attend the #RamMandirPranPrathishtha ceremony. (Source: Third Party) pic.twitter.com/bao3WZSebC — Press Trust of India (@PTI_News) January 22, 2024

यासोबत साऊथचा अभिनेता चिरंजीवी हैदराबादहून अयोध्येला रवाना झाला आहे. राममंदिराच्या प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्यात सहभागी होण्यासाठी राम चरण हैदराबादहून निघाला आहे, तर साऊथमधून पवन कल्याण, तामिळचे सुपरस्टार रजनीकांत आणि धनुष ‘प्राण प्रतिष्ठा’ सोहळ्यात सहभागी होण्यासाठी अयोध्येला रवाना झाले आहेत.