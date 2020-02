राम मंदिर ट्रस्टची पहिली बैठक19 फेब्रुवारीला, निर्माणाची तारिख जाहीर होण्याची शक्यता

अयोध्येत राम मंदिराच्या निर्माणासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी श्री राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र हे ट्रस्ट स्थापन केले आहे. या ट्रस्टची पहिली बैठक 19 फेब्रुवारीला दिल्लीत होणार आहे. या बैठकीत राम मंदिराच्या निर्माणाला कधी सुरुवात होणार याबाबत मोठा निर्णय घेतला जाऊ शकतो.

BJP leader Kameshwar Choupal to be one of the fifteen members of the ‘Shri Ram Janmbhoomi Teerth Kshetra’ Trust, set up for the construction of Ram Temple.

