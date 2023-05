कर्नाटकात निकालाआधीच भाजपने स्वतःचा पराभव स्वीकारला आहे, काँग्रेसची टीका

कर्नाटक विधानसभा निवडणुकांच्या निकालाला आता अवघे काही तास उरले आहेत. त्यामुळे या निकालांपूर्वी राजकीय पक्षांमध्ये शाब्दिक चकमक पाहायला मिळत आहे. या दरम्यान, काँग्रेसने भाजपवर टीका केली आहे. कर्नाटकमध्ये निकालाआधीच भाजपने आपला पराभव स्वीकारल्याची टीका काँग्रेस नेता रणदीप सिंग सूरजेवाला यांनी केली आहे.

सूरजेवाला यांनी शुक्रवारी कर्नाटक विधानसभा निवडणुकांवरून भाष्य केलं. ते म्हणाले की, काँग्रेसला मतदान करण्यासाठी कर्नाटकच्या 6.5 कोटी जनतेचे आभार मानतो. काँग्रेस पक्ष सरकार बनवणार आणि लोकांची सेवा करणार. पण, या निवडणुकीच्या निकालापूर्वीच भाजपने कर्नाटकात आपला पराभव मान्य केला आहे. आता मोदी आणि भाजप यांच्यात संभ्रम निर्माण झाला होता आणि ते आपली ध्रुवीकरणाची रणनिती बदलू इच्छित होते. पण, लोकांनी त्यांना असं करू दिलं नाही, असं सूरजेवाला यावेळी म्हणाले.

