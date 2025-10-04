Kokan News – परदेशांतील रत्नांग्रीकरांची यंदा हॅप्पी दिवाळी! घरात बनवलेला खमंग फराळ पोस्टाने परदेशात पाठवता येणार

सामना ऑनलाईन
|

नोकरीच्या निमित्ताने किंवा शिक्षणासाठी अनेक जण परदेशात जातात. परदेशात राहत असल्याने घरच्या अंगणात साजऱ्या होणाऱ्या दिवाळीला हि मंडळी मुकतात. यंदा मात्र पोस्ट ऑफिसने परदेशात रहाणाऱ्या मंडळींच्या आयुष्यात ‘हॅप्पी दिवाळी’आणली आहे. पोस्ट ऑफिस मधून फराळ परदेशात पाठवता येणार आहे. घरात बनवलेल्या खमंग आणि खुसखुशीत फराळाचा आस्वाद आता परदेशात राहत असलेल्य ‘रत्नांग्रीतील’ मंडळींना घेता येणार आहे.

रत्नागिरी जिल्ह्यातील अनेकजण शिक्षणासाठी, नोकरीसाठी परदेशात आहेत. त्यांना दिवाळीत आपल्या घरचा फराळ मिळावा यासाठी पोस्ट ऑफीस मार्फत परदेशात फराळ पाठविण्याची सुविधा उपलब्ध करुन दिली आहे.फराळ पाठविण्यासाठी पोस्ट ऑफिसने आपले दरपत्रक जाहीर केले आहे.

फराळ परदेशात पाठविण्यासाठी काही निवडक देशांसाठी ५ किलो पार्सलचे दर पुढीलप्रमाणे आहेत.

            देश              दर
1.      ऑस्ट्रेलिया      ४ हजार ९९७ रुपये
2.       कॅनडा         ५ हजार २६ रुपये
3.      यु.ए.ई.         १ हजार ८९९ रुपये
4.       यु.के.          ४ हजार ५३७ रुपये
5.      जर्मनी          ३ हजार ६९९ रुपये.

या देशाव्यतिरिक्त इतर देशांमध्ये देखिल पार्सल पाठविता येईल. त्यासाठी जवळच्या पोस्ट ऑफीसला संपर्क करावा, असे डाकघर अधीक्षक ए.डी. सरंगले यांनी कळविले आहे. रत्नागिरी व चिपळूण प्रधान डाकघर येथे फराळ पॅकिंगची सुविधा उपलब्ध करण्यात आली आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

10 ऑक्टोबरचा ओबीसी महामोर्चा होणारच! ओबीसी संघटना ठाम

video

Video – 2012 ला रामदास कदम कुठल्या बाकड्यावर झोपले होते, हा बाकडा मी शोधतोय!

video

Video – पद व पैशासाठी एखादी व्यक्ती किती खालच्या पातळीवर जाऊ शकते हे रामदास कदम यांनी दाखवलं!

पालकमंत्री विमानात, नागरिक खड्ड्यात! रत्नागिरीकरांसाठी शिवसेना उतरली रस्त्यावर

Rashmika Wedding- सिंगल टू मिंगल! दसऱ्याच्या मुहूर्तावर रश्मिकाचं सीमोल्लंघन, साखरपुड्याचं तोरण बांधलं, लग्नाची तारीखही ठरली

हे करून पहा -दिवा जास्त वेळ तेवत ठेवण्यासाठी…

छत्तीसगडमध्ये 103 नक्षलवाद्यांचे आत्मसमर्पण

ट्रेंड -धाडस की वेडेपणा…

नोकर कपातीत कर्मचाऱ्यांना मिळणार वेतन पॅकेज, रतन टाटांची शिकवणी विसरली नाही ‘टीसीएस’