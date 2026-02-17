इराणमधून खामेनी यांना सत्ता सोडावीच लागेल, महिन्याभरात घेणार मोठा निर्णय; अमेरिकेचा इशारा

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे अत्यंत निकटवर्तीय मानले जाणारे रिपब्लिकन सिनेटर लिंडसे ग्राहम यांनी इस्रायल दौऱ्यादरम्यान इराणबाबत एक अत्यंत खळबळजनक विधान केले आहे. इराणमधील सत्तापरिवर्तनाचे संकेत देताना त्यांनी म्हटले आहे की, इराणबाबतचा मोठा निर्णय आता फार दूर नाही आणि हा फैसला महिन्यांत नाही तर काही आठवड्यांतच होऊ शकतो.

तेल अवीव येथे माध्यमांशी बोलताना ग्राहम यांनी स्पष्ट केले की, इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांना सत्ता कोणत्याही परिस्थितीत सोडावीच लागेल. १९७९ नंतर इराणचे नेतृत्व सध्या सर्वात कमकुवत स्थितीत असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. इराणची अर्थव्यवस्था कोलमडली आहे, लष्करी ताकद क्षीण झाली आहे आणि तिथली जनता रस्त्यावर उतरली आहे, असे ते म्हणाले.

इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांची भेट घेतल्यानंतर ग्राहम यांनी इस्रायली जनतेला आश्वस्त केले की, इराणच्या मुद्द्यावर अमेरिका आणि इस्रायलमध्ये कोणतेही मतभेद नाहीत. सध्या दोन मार्ग खुले आहेत आहेत, एक राजनैतिक आणि दुसरा लष्करी. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प हे अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी कोणता मार्ग योग्य ठरेल, याचा गांभीर्याने विचार करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

अजित पवार यांच्या अपघाताचा तपास महत्त्वाचा, राजकारण आणि विलीनीकरण दुय्यम; रोहित पवार यांची स्पष्ट भूमिका, उद्या पत्रकार परिषद घेणार

एपस्टीन फाइल्समध्ये नाव आल्याने बिल गेट्स यांचा दिल्लीतील ‘AI Summit ‘चा दौरा रद्द? चर्चांना प्रवक्त्याकडून पूर्णविराम

ज्येष्ठ पटकथा लेखक सलीम खान लीलावती रुग्णालयात दाखल; वडिलांच्या भेटीसाठी सलमान खानही पोहोचला

मंत्रालयातील लाचखोरी प्रकरण: ‘स्वतःच्याच मंत्र्यांवर छापे टाकतायेत?’, सुप्रिया सुळेंचा थेट मुख्यमंत्र्यांना सवाल

विराट कोहली म्हणजे हिमालय, तर बाबर आझम छोटीशी टेकडी; दोघांची तुलनाच होऊ शकत नाही, माजी क्रिकेटपटूचे विधान

मुंबईच्या किनाऱ्याजवळ हिंदुस्थानने इराणची 3 तेलवाहू जहाजं केली जप्त, अमेरिकेने घातले होते निर्बंध

निरोप घेताना मोहम्मद युनूस यांची हिंदुस्थानला चिथावणी; ईशान्येकडील राज्यांचा केला उल्लेख

european-parliament bans built-in ai features over data privacy concerns

सरकारी उपकरणांमधील AI फीचर्सवर बंदी, युरोपियन संसदेचा मोठा निर्णय!

अजित पवारांचा अपघात संशयास्पद; ब्लॅक बॉक्स जळून गेला हे गंभीर, संजय राऊत यांचे विधान, शहांनी निगेटिव्ह शेरा मारलेल्या ‘त्या’ फाईलचाही उल्लेख