चार पंचायत समितीत महिलाराज, पंचायत समिती सभापतीपदाचे आरक्षण जाहीर

सामना ऑनलाईन
|

रत्नागिरी जिल्ह्यातील नऊ पंचायत समित्यांच्या सभापतीपदासाठी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात सोडत काढण्यात आली.त्यामध्ये चार पंचायत समित्यांमध्ये महिलाराज पहायला मिळणार आहे.सभापतीपदासाठी इच्छुक असलेल्या काही मंडळींना खुशी तर अपेक्षित आरक्षण न पडल्याने काही मंडळी निराश झाली आहेत.

जिल्हाधिकारी एम.देवेंदर सिंह आणि निवासी जिल्हाधिकारी चंद्रकांत सुर्यवंशी यांच्या उपस्थितीत पंचायत समिती सभापती पदासाठी आरक्षण सोडत काढण्यात आली.सर्व चिठ्ठ्या एका बरणीत टाकण्यात आल्या.त्यानंतर शालेय विद्यार्थ्यीनी अनन्या उकीरडे हिने बरणीतून चिठ्या बाहेर काढल्या.निवासी जिल्हाधिकारी चंद्रकांत सुर्यवंशी यांनी ती चिठ्ठी वाचून आरक्षण जाहीर केले.सभापती पदाचे आरक्षण पुढीलप्रमाणे- मंडणगड- सर्वसाधारण महिला,दापोली-नागरिकांचा मागास प्रवर्ग,खेड- सर्वसाधारण,गुहागर-सर्वसाधारण,चिपळूण-सर्वसाधारण,संगमेश्वर-सर्वसाधारण महिला,रत्नागिरी-सर्वसाधारण,लांजा-सर्वसाधारण महिला आणि राजापूर – नागारिकांचा मागास प्रवर्ग महिला

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Photo – श्री तुळजाभवानी देवी महिषासुरमर्दिनीच्या रूपात

Hair Care – रात्री झोपताना ‘या’ चुकांमुळे तुमचे केस कुरळे आणि तुटू शकतात

Dhurandhar – दिवाळीला अवतरणार ‘धुरंधर’? रणवीर सिंहच्या टीमचा काय आहे मास्टर प्लॅन, वाचा

पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी एक गाडी चिपळूणातून धावली, अत्यावश्यक साहित्य घेऊन चिंदपूरला रवाना

बीडमध्ये अनाथांनी पूरग्रस्तांना दिला मदतीचा हात

पडताळणीशिवाय सराईत गुन्हेगार घायवळला पासपोर्ट; नाव बदलून अर्ज, पोलिसांचा खुलासा

इंडोनेशियात इस्लामिक शाळेची इमारत कोसळली, एकाचा मृत्यू तर 65 विद्यार्थी ढिगाऱ्याखाली अडकलेत

कोकण रेल्वेच्या टीसीच्या सतर्कतेने अपहरण झालेल्या मुलाला वाचवण्यात यश; तुतारी एक्सप्रेस मधून पळून जाण्याचा कट उधळला

मध्य प्रदेशात विचित्र तापाची साथ; 2 महिन्यात सहा मुलांचा मृत्यू, आजाराचे निदान होत नसल्याने प्रशासन चिंतेत