राज्यात 199 महिला नगराध्यक्ष होणार; नगर परिषद, नगर पंचायतींच्या नगराध्यक्ष पदाचे आरक्षण जाहीर

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये राज्यातील 199 महिलांना नगराध्यक्ष होण्याची संधी मिळणार आहे. 247 नगर परिषदा आाणि 147 नगर पंचायतींच्या नगराध्यक्ष पदाच्या आरक्षणाची सोडत आज मंत्रालयात काढण्यात आली. नगर परिषदा आणि नगर पंचायती अशा मिळून 394 जागांपैकी 199 जागा महिलांसाठी राखीव झाल्या आहेत. आता 125 नगर परिषदा आणि 74 नगर पंचायतींच्या नेतृत्वाची कमान महिलांच्या हाती येणार आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यात महायुती सरकारकडून टाळाटाळ करण्यात येत होती. ते प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचल्यानंतर न्यायालयाने सरकारला जानेवारी निवडणुका पार पाडण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर प्रशासन तयारीला लागले आहे. मंत्रालयाच्या परिषद सभागृहात नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली नगराध्यक्ष पदाच्या आरक्षणाची सोडत काढण्यात आली.
नगर पंचायत
एकूण 147
खुला प्रवर्ग – 76 (महिलांसाठी 38)
इतर मागास वर्ग – 40 (महिलांसाठी 20)
अनुसूचित जाती – 18 (महिलांसाठी 9)
अनुसूचित जमाती – 13 (महिलांसाठी 7)
असे आहे आरक्षण
एकूण 247
नगर परिषद
खुला प्रवर्ग – 136 (महिलांसाठी 68)
इतर मागासवर्ग – 67 (महिलांसाठी 34)
अनुसूचित जाती – 33 (महिलांसाठी 17)
अनुसूचित जमाती – 11 (महिलांसाठी 6)
नगर परिषद आरक्षण
n अनुसूचित जाती ः पांचगणी, फुरसुंगी उरुळी-देवाची, हुपरी, शेगाव, लोणावळा, बुटीबोरी, आरमोरी, मलकापूर (सातारा), नागभीड, चांदवड, कळमेश्वर, अंजनगावसुर्जी, आर्णी, सेलू, गडहिंग्लज, जळगाव-जामोद
n अनुसूचित जाती महिला ः घुग्घुस, अकलूज, ओझर, शिर्डी, डिगडोह देवी, तेल्हारा, शिरोळ, मोहळ, भुसावळ, वानाडोंगरी, बीड, चिमूर, देऊळगांवराजा, परतूर, मैंदर्गा, दिग्रस, सावदा.
n अनुसूचित जमाती ः पिंपळगाव-बसवंत, वरुड, राहुरी, एरंडोल, अंमळनेर,
n अनुसूचित जमाती महिला ः पिंपळनेर, भडगांव, यवतमाळ, वणी, शेंदुरजनाघाट, उमरी
n नागरिकांचा मागास प्रवर्ग ः तिरोडा, वाशीम, भद्रावती, परांडा, नंदुरबार, खापा, शहादा, नवापूर, त्र्यंबक, कोपरगांव, मंगरुळपीर, कन्हान-पिंपरी, पाथर्डी, रामटेक, नशिराबाद, पालघर, वरणगांव, मलकापूर (बुलढाणा), इस्लामपूर, मोहपा, तुमसर, महाड, राहता, श्रीवर्धन, ब्रह्मपरी, दर्यापूर, वैजापूर, गोंदिया, सांगोला, वर्धा, येवला, पंधार, शिरपूर-वरवाडे
n नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला ः धामनगांव रेल्वे, भोकरदन, भगूर, मालवण, वरोरा, हिंगोली, मोर्शी, उमरेड, हिवरखेड, बाळापूर, शिरुर, कुळगांव-बदलापूर, देगलूर, नेर-नबाबपूर, धाराशीव, इगतपूरी, माजलगांव, मुल, बल्लारपूर, जुन्नर, कुर्डूवाडी, औसा, मुरुड-जंजिरा, अकोट, विटा, चोपडा, सटाणा, काटोल, दौंड, रोहा, देसाईगंज, पुलगांव, कर्जत (रायगड), दोंडाईचा-वरवाडे
n खुला प्रवर्ग ः फलटण, अहमदपूर, पाथरी, चाळीसगांव, तळोदा, वाई, नांदगांव, जयसिंगपूर, निलंगा, लोहा, खोपोली, राजगुरूनगर, कराड, जेजुरी, उमरगा, आळंदी, पुसद, बारामती, जत, पारोळा, तळेगांव-दाभाडे, सासवड, गडचांदुर, रिसोड, वेंगुर्ला, पातूर, किल्लेधारुर, चिखली, मेहकर, दारव्हा, सिल्लोड, सिन्नर, देवळी, मुरूम, वडगांव, महाबळेश्वर, आष्टा, दुधणी, पुंडलवाडी, खुलताबाद, नरखेड, राजुरा, सिंदखेडराजा, वाडी, डहाणू, देवळाली-प्रवरा, कामठी, अक्कलकोट, सातारा, भोर, इंदापूर, भोर, इंदापूर, चिपळून, माथेरान, श्रीगोंदा, श्रीरामपूर, मनमाड, नळदुर्ग, भोकर, बिलोली, अंबेजोगाई, जिंतूर, सोनपेठ, गंगापूर, पांढरकवडा, घाटंजी, मुर्तीजापूर, चिखलदरा, तुळजापूर
n खुला प्रवर्ग महिला ः परळी-वैजनाथ, मुखेड, अंबरनाथ, अचलपूर, मुदखेड, कन्नड, मलकापूर (कोल्हापूर), मोवाड, पंढरपूर, खामगांव, गंगाखेड, धरणगांव, बार्शी, अंबड, गेवराई, म्हसवड, गडचिरोली, भंडारा, उरण, बुलडाणा, पैठण, कारंजा, नांदुरा, सावनेर, मंगळवेढा, कळमनुरी, आर्वी, किनवट, कागल, संगमनेर, मुरगुड, साकोली, कुरुदंवाड, पुर्णा, कळंब, चांदुररेल्वे, चांदुरबाजार, भुम, रत्नागिरी, रहिमतपूर, खेड, करमाळा, वसमत, हिंगणघाट, रावेर, जामनेर, पलुस, यावल, सावंतवाडी, जव्हार, तासगांव, राजापूर, सिंधीरेल्वे, जामखेड, चाकण, शेवगांव, लोणार, हदगांव, पन्हाळा, धर्माबाद, उमरखेड, मानवत, पाचोरा, पेण, पैजपूर, उदगीर, अलिबाग.
नगर पंचायत आरक्षण
n अनुसूचित जाती ः येरखेडा, भिसी, कुरखेडा, देवरी, माळेगांव (बु.), बिडगांव-तरोडी (खुर्द)-पांढुर्णा, भातुकली, दहीवडी.
n अनुसूचित जाती महिला ः निलडोह, गोधनी (रेल्वे), कांद्री, बेसा-पिपळा, कोरची, बहादुरा, धानोरा, गौंडपिंपरी, ढाणकी, अहेरी.
n अनुसूचित जमाती ः कोरपणा, कळंब, गोरेगांव, सिंदेवाही, माणगांव, सेलू.
n अनुसूचित जमाती महिला ः भिवापूर, सिरोंचा, समुद्रपूर, अर्जुनी-मोरगांव, देवळा, हिंगणा, पाली.
n नागरिकांचा मागास प्रवर्ग ः पारनेर, तळा, खानापूर, पोंभूर्णा, माहूर, आटपाडी, मालेगांव-जहांगीर, पालम, मंठा, काsंढाळी, माळशिरस, एटापल्ली, झरी-जामणी, तीर्थपुरी, कणकवली, शिरुर-कासार, विक्रमगड, अकोले, मोखाडा, सुरगणा.
n नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला ः धनगसावंगी, भामरागड, मंचर, पाटोदा, माढा, वडवणी, पोलादपूर, खालापूर, शिरुर-अनंतपाळ, कळवण, सावली, मानोरा, मारेगांव, आष्टी (वर्धा), तलासरी, जाफ्राबाद, चाकूर, आष्टी (बीड), जिवती, कर्जत (अहिल्यानगर)
n खुला प्रवर्ग ः शेंदुर्णी, साक्री, सालेकसा, कवठे-महाकाळ, देवणी, मोताळा, अर्धापूर, धारणी, फुलंब्री, हातकणंगले, लोहारा (बु), बोदवड, मुरबाड, हिमायतनगर, केज, कसई-दोडामार्ग, आजरा, मुलचेरा, संग्रामपूर, खंडाळा, धडगांव-वडफळ्या, वडुज, कुडाळ, कोरेगांव, देवगड-जामसंडे, दापोली, वाभवे-वैभववाडी, नेवासा, मौदा, निफाड, शिराळा, चंदगड, नायगांव, सेनगांव, महागांव, चार्मोशी, बदनापूर, कारंजा
n खुला प्रवर्ग महिला ः बाभुळगांव, मुक्ताईनगर, कुही, देहू, शहापूर, पारशिवनी, वडगांव, तिवसा, मंडणगड, शिंदखेडा, लांजा, देवरुख, वाडा, लोणंद, मेढा, जळकोट, दिंडोरी, सडक-अर्जुनी, म्हसळा, नातेपुते, रेणापूर, लाखणी, औंढा-नागनाथ, पाटण, पेठ, कडेगांव, अनगर, महादूला, सोयगांव, वैराग, लाखांदुर, राळेगांव, गुहागर, नांदगाव-खडेश्वर, महाळुंग-श्रीपूर, बाशी (धाराशीव), बार्शी-टाकळी, मोहाडी.