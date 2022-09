Robin Uthappa रॉबिन उत्थपाची सर्व प्रकारच्या क्रिकेटमधून निवृत्ती

टीम इंडियाने जिंकलेल्या टी-20 वर्ल्ड कपचा हिरो रॉबिन उत्थपा याने सर्व प्रकारच्या क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली आहे. रॉबिनने सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर करत त्याच्या निवृत्तीची घोषणा केली.

It has been my greatest honour to represent my country and my state, Karnataka. However, all good things must come to an end, and with a grateful heart, I have decided to retire from all forms of Indian cricket.

