तिथे आमचाही विचार कोण करत नाही, खेळपट्टीच्या वादावरून रोहितची टिकाकारांना चपराक

हिंदुस्थान आणि इंग्लंड संघात तिसरा कसोटी सामना 24 फेब्रुवारीपासून अहमदाबाद येथील नव्या कोऱ्या मैदानात रंगणार आहे. दिवस-रात्र पद्धतीने खेळल्या जाणाऱ्या या कसोटीसाठी दोन्ही संघ कसून सराव करत आहेत. या कसोटी सामन्यापूर्वी चेन्नईत झालेल्या दुसऱ्या कसोटीसाठी तयार करण्यात आलेल्या खेळपट्टीवरून टिका-टिप्पणी सुरू आहे. अशातच पत्रकार परिषदेत बोलताना टीम इंडियाचा ‘हिटमॅन’ रोहित शर्मा याने चेपॉकच्या खेळपट्टीचा बचाव करत टिकाकारांना चपराक लगावली आहे.

चॅपॉकवर झालेल्या दुसऱ्या कसोटीसाठी तयार करण्यात आलेली खेळपट्टी फिरकीसाठी अनुकूल होती. पहिल्या दिवसापासून चेंडू हातभर वळत होता. अश्विन आणि अक्षर पटेल या फिरकीपटूंच्या दमदार कामगिरीच्या जोरावर टीम इंडियाने हा सामना 327 धावांनी जिंकला आणि मालिकेत बरोबरी साधली. यानंतर इंग्लंडच्या माजी खेळाडूंनी खेळपट्टीवरून निशाणा साधला होता. यावर रोहित शर्माने टिकाकारांना उत्तर दिले आहे.

दोन्ही संघांसाठी एकसारखीच खेळपट्टी बनवण्यात आली होती, त्यामुळे पुन्हा पुन्हा हा विषय का चर्चिला जातोय काय माहिती. दोन्ही संघ एकाच खेळपट्टीवर खेळले. हिंदुस्थानमध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून अशाच प्रकारच्या खेळपट्ट्या तयार केल्या जात आहेत. त्यामुळे यात कोणताही बदलाव करण्याची आवश्यकता नाही. प्रत्येक संघ होम अॅडव्हान्टेज घेतो, असे रोहित शर्मा म्हणाला.

️️ Every team has the right to home advantage, reckons @ImRo45. @Paytm #INDvENG #TeamIndia pic.twitter.com/ZbF7ufj01M

— BCCI (@BCCI) February 21, 2021