मग निवडणूक आयोग भाजपची बी टीम आहे हे जाहीर करा, रोहित पवार यांची टीका

सामना ऑनलाईन
|

मुंबईसह राज्यातील अनेक महापालिकांच्या निवडणुकांची मतमोजणी काही वेळातच सुरू होणार असतानाही अद्याप मतदानाची अधिकृत टक्केवारी जाहीर करण्यात आलेली नसल्याने वाद निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते रोहित पवार यांनी निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

रोहित पवार यांनी सोशल मीडियावर केलेल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, निवडणूक आयोगाचा असा कारभार यापूर्वी कधीच पाहायला मिळालेला नाही. महापालिकांमध्ये महापौर कोणाचा बसवायचा, याचे राजकीय गणित शेवटच्या क्षणी जुळवण्यासाठीच मतदानाची टक्केवारी जाहीर करण्यास टाळाटाळ केली जात आहे का, असा संशय त्यांनी व्यक्त केला आहे.

मतदानाची टक्केवारी जाहीर करायची की नाही, हा निर्णय आयोगाने घ्यावा, मात्र किमान आपण भाजपाची ‘बी-टीम’ असल्याचे तरी जाहीर करावे, अशी टीकाही रोहित पवार यांनी केली आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

सोने- चांदीत तेजी कायम; चांदी 3 लाख तर सोने दीड लाखांचा टप्पा लवकरच गाठण्याची शक्यता

नागपुरात मतमोजणीसाठी जय्यत तयारी, महापालिकेच्या सर्व प्रभागांतील मतमोजणी एकाच वेळी

पतंगाचा मांजा चुकविण्याच्या नादात दुचाकी पुलावरून 70 फूट खाली कोसळली, पती-पत्नीसह 10 वर्षाच्या मुलीचा करूण अंत

Donald Trump Nobel Peace Prize – अखेर डोनाल्ड ट्रम्प यांना ‘नोबेल’ मिळालं!

टॅक्सी सेवेपासून यादीतील नाव शोधण्यासाठी गर्दी, कार्यकर्ते दिवसभर मतदारांच्या दिमतीला

मानखुर्द, गोवंडीत मतदारांची त्रेधातिरपीट

मिंध्यांच्या उमेदवारांचा मतदान केंद्रावर धुडगूस; वेळ संपल्यानंतर अग्रसेन शाळेत घुसखोरी, ‘सामना’च्या छायाचित्रकाराचा कॅमेरा फोडला, धक्काबुक्की करून धमकावले

चंद्रपुरात हिंसक वळण

कांदिवलीत मतदारांची नावे शोधण्यासाठी भाजपच्या अॅपचा वापर