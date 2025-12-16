स्वार्थ साधला गेला की भाजप आपले खरे रंग दाखवायला सुरुवात करते, मित्र पक्षांकडून शिक्कामोर्तब! रोहित पवारांची पोस्ट

सामना ऑनलाईन
|

सोमवार, १३ डिसेंबर रोजी महानगर पालिकांच्या निवडणुकांची घोषणा राज्य निवडणूक आयोगाकडून करण्यात आली. त्यानंतर राजकीय पक्षांकडून प्रतिक्रिया येऊ लागल्या आहेत. यावेळी राज्यातील सत्ताधारी महायुतीला तडे गेल्याचे पाहायला मिळाले. त्यासोबत आरोप प्रत्यारोपांची सुरुवात झाली आहे. पुणे, पिंपरी-चिंचवड येथे भाजप शिंदे गट एकत्र लढणार असून अजित पवार गट स्वतंत्र लढणार आहे. याची माहिती खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. त्यानंतर आता राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी एक पोस्ट करत भाजपवर निशाणा साधला आहे.

आपल्या पोस्टमध्ये रोहित पवार लिहितात की, ‘अलीकडेच झालेल्या नगरपरिषद निवडणुकांमध्ये महायुतीतील नेत्यांनीच भाजपबद्दल केलेली वक्तव्य बघितल्यानंतर आपला स्वार्थ साधला गेला की भाजप आपले खरे रंग दाखवायला सुरवात करते यावर त्यांच्याच मित्र पक्षांनी शिक्कामोर्तब केलं. काल निवडणुका जाहीर झाल्या झाल्या आम्ही पुणे व पिंपरी चिंचवड मध्ये महायुती मध्ये लढणार नसल्याची घोषणा खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी केली’.

पुढे रोहित पवार यांनी भाजपची राक्षसी महत्त्वाकांक्षा नाही असा सवाल देखील उपस्थित केला आहे. ते म्हणतात, ‘आधी कुबड्या म्हणून हिणवले आणि आता भाजपने अलगदपणे आपल्याच एका मित्रपक्षाला वेगळे पाडले ही राक्षसी महत्त्वाकांक्षा नाही तर काय आहे?’

‘याच राक्षसी महत्त्वाकांक्षी वृत्तीमुळे २०२९ मध्ये भाजप विरुद्ध सर्व पक्ष हे चित्र दिसल्यास आश्चर्य वाटणार नाही’, असा भाकित देखील रोहित पवार यांनी वर्तवले आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

मुंबईकर महिलेने रचला इतिहास! गिर्यारोहक कविता चंदकडून माऊंट विन्सन शिखर सर

मध्य-पश्चिम रेल्वेवर लवकरच नव्या एसी लोकल येणार, अतिरिक्त आसनक्षमतेमुळे प्रवाशांना मिळणार दिलासा

gujarat acb arrest cid crime inspector arrested police rs 30 lakh bribe case

गुजरात कॉल सेंटर प्रकरण: CID अधिकारी आणि शिपायाने मागितली ₹30 लाखांची लाच; अखेर रंगेहाथ पकडले

इंडिगो प्रकरणी हस्तक्षेपास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

delhi agra yamuna expressway accident dense fog multi-vehicle pile up 4 dead 25 injured

दिल्ली-आग्रा द्रुतगती मार्गावर धुक्यात 10 बस-कारची धडक, आगीचा भडका; 4 ठार

कांदिवली येथे पोलिसावर केला हल्ला, कॉलर पकडल्याचा व्हिडीओ व्हायरल

वडील यूकेचे, आई हिंदुस्थानी; सात वर्षांच्या मुलीला मिळाले नागरिकत्व

राष्ट्रीय संघात राहायचंय? विजय हजारे खेळणे बंधनकारकl; बीसीसीआयचा हिंदुस्थानी संघातील सर्वांना कडक आदेश

उच्च न्यायालयाच्या गेटबाहेर आत्मदहनाचा प्रयत्न