IPL 2026 – डेव्हिडचे तुफान आलंया…बंगळुरूकडूनही चेन्नईचा धुव्वा

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

गतविजेत्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने आपल्या दुसऱया विजयाची नोंद करताना चेन्नई सुपर किंग्जचा 43 धावांची फडशा पाडला. चेन्नईला सलग तिसऱया पराभवाची नामुष्की सहन करावी लागली. टीम डेव्हिडच्या घणाघाती फलंदाजीने बंगळुरूला अनपेक्षितपणे 250 धावांचा डोंगर उभारून दिला आणि मग चेन्नईच्या फलंदाजांना 207 धावांवर रोखले. 25 चेंडूंत 8 षटकारांचा पाऊस पाडणाऱया डेव्हिडने 70 धावांच्या अभेद्य खेळीच्या जोरावर सामनावीर पुरस्कारावरही आपले नाव कोरले.

बंगळुरूचे 251 धावांचे आव्हान चेन्नईला पेलवलेच नाही. सॅमसन (9), ऋतुराज गायकवाड (7) आणि आयुष म्हात्रे (1) हे तिन्ही आघाडीवीर पहिल्या तीन षटकांत बाद झाले आणि चेन्नईने येथेच हार मानली. सरफराज खानने 50 धावांची खेळी करत चेन्नईच्या डावाला वेग दिला. तळाला प्रशांत वीर (43) आणि
जॅमी ओव्हरटन (37) यांनी संघाची धावसंख्या द्विशतकापार नेण्यासाठी हातभार लावला, पण चेन्नईने सामना आधीच गमावला होता. अखेर त्यांचा डाव 207 धावांवर संपला.

फलंदाजांचा धडाका, 250 धावांचा डोंगर

चेन्नईने टॉस जिंकून आरसीबीला फलंदाजी दिली आणि आरसीबीच्या फलंदाजांनी सीएसकेच्या गोलंदाजांची अक्षरशः धुलाई करत 3 बाद 250 धावांचा एव्हरेस्ट उभारला, जो या हंगामातील सर्वोच्च स्कोअर ठरला. आज बंगळुरूच्या पाचही फलंदाजांनी आपली भूमिका चोख बजावली. विराट कोहली 28 धावांवर बाद झाला, तर फिल सॉल्टने 46 धावा चोपून काढल्या. मग देवदत्त पडिक्कलने 50 धावा काढताना रजत पाटीदारसह 58 धावांची भर घातली. ही विकेट पडली तेव्हा बंगळुरूच्या 151 धावा होत्या. त्यानंतर चिन्नास्वामीवर टिम डेविडचे वादळ घोंगावले. शेवटच्या 5 षटकांत 97 धावा फोडून काढत बंगळुरूने अडीचशेचा टप्पा गाठला. रजत पाटीदारनेही 18 चेंडूंत 6 षटकार खेचत नाबाद 48 धावा केल्या. हीच भागी संघाला विजय मिळवून देणारी ठरली. दोघांनी 36 चेंडूंत 99 धावांचा पाऊस पाडला.

भुवनेश्वरची डबल सेंच्युरी

रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूचा वेगवान गोलंदाज भुवनेश्वर कुमारने चेन्नई सुपर किंग्जविरुद्ध ऐतिहासिक कामगिरी करत आयपीएलमध्ये 200 विकेट्स पूर्ण केल्या. आयुष म्हात्रेचा बळी घेत त्याने हा टप्पा गाठला. याआधी केवळ युजवेंद्र चहलनेच 200 पेक्षा अधिक विकेट्सचा पराक्रम केला होता.

द्रविडकुंबळे स्टँडचे अनावरण

चिन्नास्वामी स्टेडियमवर राहुल द्रविड आणि अनिल कुंबळे यांच्या नावाने स्टँडचे अनावरण करण्यात आले. केएससीएचे अध्यक्ष व्यंकटेश प्रसाद आणि उपाध्यक्ष सुजित सोमसुंदर यांच्या उपस्थितीत सोहळा पार पडला. द्रविडच्या नावाने बीईएमएल एण्ड , तर कुंबळेच्या नावाने पॅव्हेलियन एण्ड नामांकित करण्यात आला. तसेच माजी महिला क्रिकेटपटू शांता रंगास्वामी यांनाही सन्मान देण्यात आला.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

nanded youth murdered with sharp weapon 24 hour crime spree

नांदेडात 24 तासांत चौथा खून; धारदार शस्त्राने तरुणाची हत्या

tanker accident

लक्ष्मी ऑर्गेनिक कंपनीतील पीफास उत्पादन बंद करा! आज लोटे एमआयडीसीत मोर्चा; ग्रामस्थ रस्त्यावर उतरणार

व्याजदरात कपात होण्याची शक्यता कमी; आरबीआयची आजपासून पतधोरण समितीची बैठक, इराण युद्धाचे सावट

मध्य प्रदेशात तीन मजली लॉज कोसळले, दोघांचा मृत्यू

पाकिस्तानची पुन्हा पोकळ धमकी, म्हणे कोलकात्यावर हल्ला करू, पाकचे संरक्षण मंत्री पुन्हा बरळले

Mumbai crime news – चोरीच्या सिलिंडरची करायचे विक्री; 45 सिलिंडर केले जप्त 

Asian Boxing Championships 2026 – मीनाक्षी-जॅस्मिनच्या विजयासह हिंदुस्थानची आगेकूच

IPL 2026 – हॅटट्रिक ऑफ हीरो

IPL 2026 – आज ईडन गार्डन्सवर मुंबईकर संघर्ष; केकेआरचा विजयशोध की पंजाबची हॅटट्रिक, अय्यरवर रहाणे भारी पडणार