रुपयाची ऐतिहासिक घसरण; डॉलरच्या तुलनेत 93 चा टप्पा ओलांडला!

जागतिक बाजारातील घडामोडी आणि आखाती देशात सुरू असलेल्या युद्धाच्या हिंदुस्थानच्या चलनाला मोठा फटका बसला आहे. शुक्रवारी सकाळी बाजारात व्यवहार सुरू होताच रुपया अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत ऐतिहासिक निचांकी पातळीला पोहोचला. रुपयाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच डॉलरने ९३ रुपयांचा टप्पा ओलांडला असून आता रुपयाचा भाव ९३.२४ वर पोहोचला आहे.

इस्रायल आणि इराणमधील वाढत्या संघर्षाचा परिणाम जागतिक बाजारपेठेवर झाला असून, सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून डॉलरकडे कल वाढला आहे. क्रूड ऑईलच्या किमती प्रति बॅरल ११५ डॉलरच्या वर गेल्या आहेत. या सगळ्याचा थेट परिणाम रुपयावर झाला आहे.

तसेच शेअर बाजारातून परकीय गुंतवणूकदारांनी (FII) मोठ्या प्रमाणात पैसा काढून घेतल्यामुळे रुपयावर दबाव वाढला आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

30 ते 35 रुपयांने विकल्या जाणाऱ्या कलिंगडची किंमत 6 रुपये, इराण – इस्रायल संघर्षामुळे फळ बागायतदारांना फटका

Dhurandhar 2 ने उडवला धुरळा, पहिल्याच दिवशी जमवला 100 कोटींचा गल्ला

… म्हणून भाजप निवडणूक आयोगाला ढाल बनवून पश्चिम बंगालमध्ये घाणेरडा खेळ खेळतोय, संजय राऊत यांनी फटकारले

खरात फाईल्समुळे फडणवीसांच्या मंत्रिमंडळातले अर्धे मंत्री तणावाखाली, संजय राऊत यांची टीका

Ashok Kharat Arrest रुपाली चाकणकर फरार? रुपाली ठोंबरे यांच्या पोस्टने खळबळ

चारधाम यात्रा ऑनलाईन नोंदणीसाठी भाविकांकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद, गतवर्षीचा विक्रम मोडीत निघणार

आता आले एलपीजी एटीएम, रिकामे सिलिंडर न्या; भरलेले घेऊन जा!

अशोक खरातकडे तीनशे कोटींची मालमत्ता; झडतीसत्रात पिस्तूल, कागदपत्रे जप्त

mumbai goa highway

मुंबई-गोवा हायवे बनतोय मृत्यूचा सापळा, अकरा वर्षांत दोन हजारांहून अधिक मृत्युमुखी