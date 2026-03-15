शिर्डीत साईभक्तांना मिळणार प्रसादाचा एकच लाडू, भोजन मेनूतही बदल

गॅसटंचाई शिर्डी येथील श्री साईबाबा संस्थानच्या प्रसादालयात पोहोचली आहे. श्री साई संस्थान प्रशासनाने गॅस बचतीसाठी महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. त्यानुसार, आता साईभक्तांना दर्शनानंतर फक्त प्रसादाचा एकच लाडू देण्यात येणार आहे. तसेच साई प्रसादालयाच्या भोजन मेनूतही बदल करण्यात आला आहे. भाविकांना आता एक भाजी, चपाती आणि खिचडी, असा साधा प्रसाद भोजन मिळणार असल्याचे संस्थानच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. प्रसाद भोजन तयार करताना साई संस्थानचा सोलर प्लांटही मोठा आधार ठरत असून, त्याचा अधिकाधिक वापर करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. संस्थानकडे सध्या सुमारे वीस दिवस पुरेल इतकाच गॅससाठा शिल्लक असल्याने गॅसची काटकसर करण्यासाठी निर्णय तातडीने लागू करण्यात आले आहेत.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

नायगावच्या बीडीडीवासीयांना सोमवारी घराच्या चाव्या; 864 जणांची होणार गृहस्वप्नपूर्ती, पोलिसांच्या 423 घरांचा समावेश

विमानतळाशेजारील पुनर्विकास लटकला; जुहूतील रडारचे स्थलांतर तूर्त नाही, हायकोर्टात केंद्रीय मंत्रालयाची माहिती

हिंदुस्थानची दोन जहाजे एलपीजी घेऊन निघाली

गॅस सिलिंडर वितरणासाठी राज्य सरकारची नियमावली जारी; जाणून घ्या सिलिंडर वितरणात कोणाला प्राधान्य…

Nanded News – माहूरच्या देवदेवेश्वरी मंदिर परिसरात वानराची दहशत; 10 जणांना घेतला चावा

Israel Iran War – मोठा दिलासा! आखाती देशातून मुंबई- दिल्लीसाठी उड्डाणे सुरू होणार; इंडिगोची माहिती

Israel Iran War – अमेरिकन तळ आणि बंदरे तत्काळ सोडा; इराणने युएईतील रहिवाशांना इशारा

FASTag News – महामार्गावरील प्रवास आता महागणार! टोलच्या वार्षिक पासमध्ये दरवाढ

Iran War – आखाती देशांत युद्धाचा भडका; भितीमुळे हिंदुस्थानी लाखांची नोकरी सोडून परतत आहेत मायदेशात