सरन्यायाधीशांवरील हल्लेखोर हा भाजपच्या प्रशिक्षण केंद्राची निर्मिती आहे, संजय राऊत यांची जोरदार टीका

सामना ऑनलाईन
|

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायधीश बीआर गवई यांच्यावरप आज सुनावणीदरम्यान एका वकिलाने बूट फेकल्याची धक्कादायक घटना घडली. या हल्ल्यावरून शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते, खासदार संजय राऊत यांनी भाजपवर जोरदार निशाणा साधला. ”सरन्यायाधीशांवरील हल्लेखोर हा भाजपच्या प्रशिक्षण केंद्राची निर्मिती आहे’, अशा शब्दात संजय राऊत यांनी फटकारले आहे.

”सुप्रीम कोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश भुषण गवई यांच्यावरील हल्ल्याचा प्रयत्न हा डॉ आंबेडकर आणि संविधानावरील थेट हल्ला आहे! हल्लेखोर बेगडी हिंदुत्ववादी आहेत व भाजपच्या प्रशिक्षण केंद्राची ही निर्मिती आहे”, असे संजय राऊत यांनी ट्विट केले आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

राज्यभरात गुरुवारी टॅक्सीचालकांचा संप, प्रवासी सेवा एक दिवस बंद ठेवणार

थातूरमातूर ‘पॅकेज’ची घोषणा नको! हेक्टरी ५० हजार आणि कर्जमाफी करा, उद्धव ठाकरे यांची पंतप्रधानांकडे मागणी

पूरग्रस्त भागात गेलेल्या भाजप खासदार, आमदारावर संतप्त जमावाचा हल्ला; ‘परत जा’च्या घोषणा देत केला विरोध

Bihar Election : बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर; दोन टप्प्यात होणार मतदान, १४ नोव्हेंबरला निकाल

Mumbai News – दादरमध्ये बेस्ट बस आणि टेम्पोमध्ये धडक, अपघातात एकाचा मृत्यू; चार जखमी

शेतकऱ्यांसाठी प्रस्तावाची वाट कसली पाहता, शहांच्या दौर्‍याआधीच पॅकेज जाहीर करायला हवे होते – हर्षवर्धन सपकाळ

हा संघाने पसरवलेल्या द्वेषाचा परिणाम आहे, सर्वोच्च न्यायालयातील घटनेवर केरळच्या मुख्यमंत्र्यांची प्रतिक्रिया

‘हा लोकशाही, संविधान आणि देशाचा घोर अवमान’; सर्वोच्च न्यायालयातील घटनेवर शरद पवार यांची प्रतिक्रिया

‘माझ्यावर कोणताही परिणाम होणार नाही’; शूज फेकण्यात आल्याच्या घटनेनंतर सरन्यायाधीश बी. आर. गवई ठाम