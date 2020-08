सारा अली खान हात जोडून काम मागायला आली होती, रोहित शेट्टीचा व्हिडीओ व्हायरल

अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत याच्या आत्महत्येनंतर बॉलिवूडमधील नेपोटीझमवर आगपाखड सुरू झाली. यामुळे अनेक स्टार किड्स नेटकऱ्यांच्या निशाण्यावर आले. यामुळे अनेक कलाकार देखील आमनेसामने आले आले आणि शाब्दिक चकमकी होऊ लागल्या. अशातच सैफ अली खान याची मुलगी अभिनेत्री सारा अली खान आणि निर्माता रोहित शेट्टी यांचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. यात रोहित शेट्टी मोठा खुलासा करताना दिसत आहे.

व्हायरल होणारा हा व्हिडीओ ‘द कपिल शर्मा’ शो मधील आहे. यात रोहित शेट्टी ‘सैफ अली खान आणि अमृता सिंग यांची मुलगी माझ्या ऑफिसला आली आणि मला हात जोडून काम द्या अशी मागणी करू लागली तेव्हा मला रडू कोसळले. शेवटी मी तिला चित्रपटात घेतले’, असे बोलताना रोहित शेट्टी दिसत आहे. हा व्हिडिओ प्रचंड व्हायरल होत आहे. चित्रपट निर्माते मनीष मुंदडा यांनीही हा व्हिडीओ शेअर केला आहे. ‘सकाळपासून हा व्हिडीओ अनेकदा पाहिला. यांचे आयुष्य किती पोखरलेलं आहे’, असे कॅप्शन मुंदडा यांनी दिले आहे.

Have seen this video n number of times since morning. What level of hollowness they have in their lives!!! https://t.co/whIRQGuFdb

— Manish Mundra (@ManMundra) August 19, 2020