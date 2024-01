क्रिकेटपटूंकडे सापडल्या दारूच्या बाटल्या, हिंदुस्थानी क्रिकेटमध्ये खळबळ

सौराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनच्या संघातील खेळाडूंकडे दारूच्या बाटल्या आढळल्याने क्रिकेट विश्वात एकच खळबळ माजली आहे. हा संघ 23 वर्षांखालील खेळाडूंचा असून त्यांच्याकडे 27 दारूच्या बाटल्या आणि बिअरच्या दोन बॉक्स सापडले आहेत.

हा संघ सीके नायडू ट्रॉफीसाठी खेळत होता. 25 जानेवारीला सौराष्ट्र संघाने यजमान चंदिगढ संघाचा पराभव केला. त्यानंतर सौराष्ट्रचे क्रिकेटपटू राजकोटला परत जात असताना चंदिगढ विमानतळावर कार्गोमध्ये ठेवण्यापूर्वी किटची तपासणी करण्यात आली. सौराष्ट्र संघातील 5 क्रिकेटपटूंकडे 27 दारूच्या बाटल्या आणि 2 बॉक्स सापडले. अद्याप या प्रकरणात गुन्हा दाखल झालेला नसला तरी क्रिकेट जगतात मात्र खळबळ उडाली आहे.

#WATCH | Rajkot, Gujarat: On liquor bottles allegedly recovered from Saurashtra cricketers at Chandigarh Airport, Secretary of Saurashtra Cricket Association Himanshu Shah says, “…This alleged incident is unfortunate and intolerable. Ethics and disciplinary committee and the… pic.twitter.com/WxyePGWvOF

— ANI (@ANI) January 29, 2024