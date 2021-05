… अन्यथा तुमचे अकाउंट बंद होणार, SBI चा कोट्यवधी खातेधारकांना इशारा

देशातील सर्वात मोठी सरकारी बँक ‘स्टेट बँक ऑफ इंडिया’ने आपल्या कोट्यवधी खातेधारांसाठी एक अत्यावश्यक सुचना जारी केली आहे. बँकेने खातेधारकांना केवायसी अपडेट करण्यास सांगितले आहे. केवायसी अपडेट करण्याची मुदत 31 मे, 2021 पर्यंत आहे. तोपर्यंत केवायसी अपडेट न केल्यास तुमच्या खात्यासंबंधी सर्व बँकिंग सेवा बंद होऊ शकतात.

‘स्टेट बँक ऑफ इंडिया’ने यासंदर्भात एक ट्वीट केले आहे. ग्राहकांनी केवायसी अपडेट करण्यासाठी आपल्या जवळच्या शाखेशी संपर्क साधावा, असे ट्वीट बँकेने केले आहे. कोरोनामुळे केवायसी अपडेट करण्याची सुविधा 31 मे पर्यंत वाढवली आहे. तोपर्यंत केवायसी अपडेट केले नाही तर तुमचे खाते फ्रिज होऊ शकते.

कोरोनाच्या वाढत्या संक्रमणामुळे केवायसी अपडेट करण्यासाठी खातेधारकांना बँकेत जाण्याची गरज नाही. ग्राहक पोस्टाने किंवा इमेलद्वारे आपले कागदपत्र बँकेत पाठवू शकता, असेही बँकने आपल्या ट्वीटमध्ये म्हटले आहे. तसेच 31 मे पर्यंत कोणत्याही खातेधारकाचे अकाउंट फ्रिज करण्यात येऊ नये, अशी सक्त ताकीदही बँकने आपल्या कर्मचाऱ्यांना दिली आहे.

