राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी खासदार डी. पी. त्रिपाठी यांचे निधन

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी खासदार डी. पी. त्रिपाठी यांचे दीर्घ आजाराने निधन झाले. नवी दिल्ली येथे त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. ते 67 वर्षांचे होते. गेल्या बऱ्याच काळापासून ते आजारी होते.

Senior NCP leader & former MP, DP Tripathi passes away in Delhi after a prolonged illness. pic.twitter.com/Ts0lVRAu5I

— ANI (@ANI) January 2, 2020