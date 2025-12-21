लेडीज सॅण्डलच्या टाचेत सवासात लाखांची एमडी पाकिटे, तस्करीचा नवा फंडा

सामना ऑनलाईन
|

थर्टी फर्स्टच्या धर्तीवर अमली पदार्थांच्या तस्करीसाठी तस्कर नवनवीन फंडे अजमावत आहेत. अशाच एका ड्रग्ज तस्करीचा डाव उधळून लावत विठ्ठलवाडी पोलिसांनी इस्माईल अब्बासी (५५) याला बेड्या ठोकल्या आहे. त्याच्याकडून पोलिसांनी सवासात लाखांची एमडी पावडर जप्त केली. पोलिसांच्या हातावर तुरी देण्यासाठी हे ड्रग्ज लेडीज सॅण्ड्लच्या टाचेत लपवून ठेवले होते.

थर्टीफर्स्टच्या पाश्र्वभूमीवर पोलिसांनी ठिकठिकाणी नाकाबंदी, वाहनांची झडती घेण्यास सुरुवात केली आहे. दरम्यान, विठ्ठलवाडी पोलीस शुक्रवारी रात्री उशिरा गस्त घालत असताना त्यांना व्हीटीसी ग्राऊंडजवळ एक व्यक्ती संशयास्पद फिरताना दिसला. पोलिसांना बघून त्याने पळून जाण्याचा प्रयत्न केला. मात्र पोलिसांनी पाठलाग करून त्याच्यावर झडप घातली. पोलिसांनी त्याची झडती घेतली असता त्याच्या बॅगमध्ये पोलिसांना लेडीज सॅण्डल सापडले. पोलिसांनी सॅण्डलची हिल तपासली असता त्यात ७ लाख २६ हजारांचे एमडी पावडर मिळाले. इस्माईल अब्बासी हा मूळचा इंदोर येथील रहिवासी असून त्याने हे एमडी कुठून आणले व तो कोणाला विक्री करण्यासाठी आला होता याचा तपास पोलीस करत आहेत.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

ट्रेनीसाठी कोल इंडिया लिमिटेडमध्ये 125 जागा

Photos – बेबी डॉल नितांशीचे क्यूट फोटोशूट

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणात 290 जागांसाठी भरती

फोटोग्राफीतील ‘विश्वविजेता’! अमेरिकेतील मानाच्या ‘रिफोकस वर्ल्ड अवॉर्ड’वर बैजू पाटील यांचे नाव

शिंदे गटाने भिवंडीतून २०८ बोगस मतदार आणले, भाजप-काँग्रेसने दिले पुरावे; पोलिसांचा कसून तपास

नोकरीसाठी नेले… सायबर क्राइमसाठी जुंपले, सात पीडितांची म्यानमारमधून सुटका; चौघांना अटक

कामगारांच्या मुलांना नोकरीत सामावून घेण्यासाठी प्रयत्न करणार, म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेनेची विशेष सर्वसाधारण सभा उत्साहात

रेल्वे प्रशासनाच्या दडपशाहीविरुद्ध एल्गार, पश्चिम रेल्वेचे मोटरमन, ट्रेन मॅनेजर आंदोलनाच्या पवित्र्यात

लोकतंत्र चालले तर खऱ्या अर्थाने स्त्रीमुक्तीही चालेल, अॅड. इंदिरा जयसिंग यांचे प्रतिपादन