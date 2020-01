स्पोर्ट्सवर आधारित दोन बायोपिकचे पोस्टर रीलीज

बॉलिवूडमध्ये सध्या बायोपिकचे वारे वाहत आहेत. नुकतेच दोन खेळाडूंच्या आयुष्यावर आधारित बायोपिकचे पोस्टर रीलीज करण्यात आले आहेत. एका बायोपिकमध्ये तापसी पन्नू आणि दुसर्‍या बायोपिकमध्ये अजय देवगन दिसणार आहे. तापसी पन्नू एका महिला क्रिकेटरची भुमिका बजावणार आहे, तर अजय देवगण फुटबॉल प्रशिक्षकाची भुमिका बजावणार आहे.

हिंदुस्थानी क्रिकेट खेळाडू मिताली राज यांच्या आयुष्यावर आधारित शाब्बास मिठ्ठू या चित्रपटाचा पोस्टर रीलीज झाला आहे.

“I have always been asked who’s your favourite male cricketer but you should ask them who their favourite female cricketer is.” The statement that made every cricket lover pause n introspect that do they love the game or the gender playing it.@M_Raj03 you are a ‘Game Changer’ pic.twitter.com/2VlxYpXmSM

— taapsee pannu (@taapsee) January 29, 2020