Video – शाहीन बागमध्ये पत्रकार दीपक चौरसिया यांना धक्काबुक्की

नागरीकत्व संशोधन कायदा आणि अर्थात CAA आणि नागरिकांची राष्ट्रीय नोंदणी म्हणजेच NRC विरोधात दिल्लीतील शाहीन बाग इथे आंदोलन सुरू आहे. जवळपास आठवडाभरापासून हे आंदोलन सुरू असून इथे वार्तांकन करायला गेलेल्या दीपक चौरसिया या पत्रकारासोबत धक्काबुक्की करण्यात आली.

Unacceptable heckling/manhandling of senior journalist @DChaurasia2312 at Shaheen Bagh. You have a problem with a section of the media? Just switch off the channel.. breaking cameras, manhandling journalists is plain and simple goondagiri. Culprits should be arrested.

