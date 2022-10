आम्ही उद्धव ठाकरेंसोबतच… आयोगाच्या निर्णयानंतर सोशल मीडियावर तुफान पाऊस

शिवसेनेचे धनुष्यबाण हे चिन्ह निवडणूक आयोगाने गोठवलं. तसेच शिवसेना हे नाव वापरण्यासही बंदी घातली आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्रात संतापाची लाट उसळली आहे. या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्रातील जनतेने उद्धव ठाकरे यांना पाठिंबा दर्शवला आहे.

Jai Maharashtra 🚩🚩we are with u always and forever 🚩🚩 #Shivsena #UddhavThackeray pic.twitter.com/2q38o5Usle

केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा निकाल अनेकांसाठी धक्कादायक होता. मात्र तो आल्यानंतर महाराष्ट्रातील जनतेने ते उद्धव ठाकरेंसोबतच असल्याचे सोशल मीडियावरील पोस्टमधून दाखवून दिले. या निर्णयाच्या काही वेळातच फेसबुक, ट्विटर, व्हॉट्सअॅपवर उद्धव ठाकरे यांना पाठिंबा दर्शवणाऱ्या पोस्ट शेअर केल्या जाऊ लागल्या. आम्ही उद्धव बाळासाहेब ठाकरे अशा अनेक पोस्ट शेअर केल्या जाऊ लागल्या.

Tiger Takes A Step Back Before It Jumps Forward.

Remember this, He’s all set to roar back #Shivsena @ShivSena #UddhavThackeray #AdityaThackeray #ShivsenaSymbol pic.twitter.com/i3pEPsgwj2

— Raviraj Mahajan (@RavirajMahajan) October 8, 2022