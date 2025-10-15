Ratnagiri News – उद्धव ठाकरे यांच्याबद्दल आक्षेपार्ह पोस्ट करणाऱ्या विरोधात कारवाई करा; शिवसेनेची मागणी, तक्रार दाखल

सामना ऑनलाईन
|

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याबद्दल आक्षेपार्ह पोस्ट करणाऱ्या विरोधात कारवाई करण्यात यावी, या मागणीसाठी शिवसेना आक्रमक झाली आहे. आज (15 ऑक्टोबर 2025) शिवसेनेचे माजी उपजिल्हाप्रमुख राजेंद्र शिंदे यांनी जयगड पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करत कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.

गणपतीपुळे येथील अमित घनवटकर याने शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याविषयी अवनानकारक फेसबुक पोस्ट केली होती. त्यानंतर शिवसैनिकांमध्ये संतापाची लाट पसरली. माजी उपजिल्हाप्रमुख राजेंद्र शिंदे यांनी जयगड पोलीस ठाण्याच्या उपनिरीक्षकांना निवेदन देत अमित घनवटकरवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. यावेळी जिल्हा समन्वयक संजय पुनसकर, विभागप्रमुख उत्तम मोरे, युवासेना तालुका समन्वयक साईनाथ जाधव, उपतालुकाप्रमुख रोहित साळवी, दत्ताराम आंग्रे, हरिनाथ शिवगण, वसंत फडकले, शिरीष गुरव उपस्थित होते.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

बीडचे वादग्रस्त जेलर पेट्रस गायकवाड यांची बदली

संकटात धावून येतो, तोच शिवसैनिक; मराठवाड्यातील पूरग्रस्त शेतकरी बांधवांसाठी राजन विचारे यांनी दिला मदतीचा हात

देशातील लाखो शिक्षक टीईटी प्रश्नासंदर्भात दिल्लीत धडकणार

Ratnagiri News – राजापूर तालुक्यात चोऱ्यांचा सुळसुळाट ! एका रात्रीत पाच बंद घरे फोडली

अवकाळी पावसाने चिपळूणला झोडपले, बाजारपेठ आणि शेती दोन्ही संकटात

Ranji Trophy 2025-26 – पहिल्याच सामन्यात केएस भरतची झुंजार फटकेबाजी, उत्तर प्रदेशचा घेतला खरपूस समाचार

दोन मित्रांमध्ये 1200 रुपयांवरुन झाला वाद, दुसऱ्याने केले भयंकर कृत्य

Bihar Election 2025 -पैसे, मोफत वस्तू, अमली पदार्थ आणि दारु वापराबाबत सतर्क राहा; निवडणूक आयोगाच्या कडक सूचना

Ratnagiri News – संगमेश्वर तालुक्यातील शेतकऱ्यांना वादळी पावसाने झोडपले, भात कापणीवर परिणाम