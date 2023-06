इतर राज्य काय फक्त टाळ्या आणि थाळ्या पिटायला आहेत का? अंबादास दानवे यांचा भाजपला सवाल

अमेरिकेच्या दौऱ्यावर असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘गुगल’चे सीईओ सुंदर पिचाई यांची भेट घेतली. त्यानंतर पिचाई यांनी ‘गुगल’ कंपनी गुजरातमध्ये ग्लोबल फिनटेक ऑपरेशन सेंटर उघडणार असून त्यासाठी हिंदुस्थानच्या डिजिटायझेशन फंडमध्ये तब्बल 10 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करणार असल्याचे जाहीर केले. एका पाठोपाठ एक गुजरात राज्याला मोठे मोठे प्रकल्प मिळत आहेत. महाराष्ट्रातून देखील अनेक प्रकल्प गुजरातला पळविण्यात आले आहेत. त्यावरून शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे आमदार व विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी भाजपवर निशाणा साधला आहे. ”तर राज्य काय फक्त टाळ्या आणि थाळ्या पिटायला आहेत का?” असा सवाल अंबादास दानवे यांनी केला आहे.

Entire country elected @narendramodi as nation’s PM. I wonder how the cream outcome of his government’s efforts go just in one state of Gujarat. See this announcement of #SundarPichai he did a couple of days back. Are other states only for taali and thaali?

No wonder our CM who… pic.twitter.com/ngJAfdVUGO

— Ambadas Danve (@iambadasdanve) June 26, 2023