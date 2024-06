काही महिन्यात नवी दिल्लीत वेगळा खेळ होऊ शकतो; आदित्य ठाकरेंनी भाजपवर डागली तोफ

मुंबई उत्तर पश्चिम मतदारसंघात सुरुवातीला शिवसेनेचे ( उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) उमेदवार अमोल यांना विजयी घोषित करण्यात आले होते. त्यानंतर ईव्हीएममध्ये छेडछाड करत मिंधे गटाचे रवींद्र वायकर यांना 48 मतांनी विजयी घोषित करण्यात आले. त्यामुळे हा मतदारसंघ लोकसभा निवडणुकीच्या निकालासाठी चर्चेत आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी याच मतदारसंघाचा उल्लेख करत एक्सवर पोस्ट शेअर करत ईव्हीएमवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. तसेच शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते, युवासेनाप्रमुख आदित्य ठाकरे यांनीही याबाबत पोस्ट शेअर केली आहे. तसेच निवडणूक प्रक्रियेत असे गैरप्रकार होत असतील तर लोकशाहीचा खून झाला आहे, असे समजावे लागेल, असा हल्लाबोलही त्यांनी मिंधे गट आणि भाजपवर केला आहे. तसेच आता भाजपमध्येच ताळामेळ नसल्याने येत्या काही महिन्यात दिल्लीत वेगळाच खेळ होई शकतो, अशी तोफही त्यांनी भाजपवर डागली.

एकदा जो गद्दारी करतो, तो कायमचा गद्दार असतो. मिंधे गटाच्या उत्तर पश्चिमच्या उमेदवाराने लोकशाहीचा विश्वासघात केला आहे. निवडणूक आयोग सीसीटीव्ही फुटेज देत नाही, यातून आयोगाचाही यात सहभाग असल्याचे दिसून येते. चंडीगड प्रकरणात झालेल्या प्रकारात त्यांची प्रतिमा मलीन झाली होती, तसं पुन्हा घडू नये म्हणून निवडणूक आयोगाकडून ही दृश्ये दिली जात नाहीत. असे जर होत असेल तर देशाता लोकशाहीचा खून झाला आहे, असेज समजावे लागेल, असेही आदित्य ठाकरे म्हणाले.

Once a traitor, always a traitor!

The case of the mindhe gang candidate from North West Mumbai gets murkier, as the gaddar candidate indulges in treachery with democracy now.

Surprisingly, or not, the Entirely Compromised- election commission, has refused to share CCTV footage… pic.twitter.com/hT27Bb2qDQ

— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) June 16, 2024