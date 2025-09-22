Beed News – बीडमध्ये मध्यरात्रीपासून पावसाचे तांडव, नद्यांना पूर धरणांचे दरवाजे पुन्हा उघडले

सामना ऑनलाईन
|

बीड जिल्ह्यात मध्यरात्री पासून पावसाने तांडव केले सकाळ पर्यंत मुसळधार पावसाने पुन्हा एकदा जिल्ह्यात हाहाकार उडवून दिला आहे. आष्टी तालुक्यातील कडी कडा सिना नदीला मोठा पूर आला आहे, मुसळधार पावसाने शिरूर तालुक्यातील सिंदफणा नदीने धोक्याची पातळी ओलांडली आहे.

जिल्ह्यातील बिंदुसरा, सरस्वती, कुंडलीका, मांजरा, या मुख्य नद्यांना पूर आला आहे. जिल्ह्यात अनेक गावांचा पुन्हा संपर्क तुटला आहे. बंद केलेले धरणाचे दरवाजे पहाटे पुन्हा उघडण्यात आले आहे. मांजरा, माजलगाव, अप्पर कुंडलिका, सिंदफना धरणातून मोठा विसर्ग नदी पात्रात सोडण्यात आला आहे, अनेक गावांना पुराच्या पाण्याने वेढले आहे. सतर्क तेचे आवाहन प्रशासनाने दिले आहेत.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

तुळजाभवानी मंदिरात फुलांची आकर्षक सजावट

मिथुन मनहास बीसीसीआयचा भावी अध्यक्ष? नामांकन दाखल, पुढच्या आठवड्यात होणार औपचारिक घोषणा

संगमेश्वर तालुक्यातील करजुव्यात वाळूमाफियांचे थैमान; प्रशासनाचे मौन

नवरात्रीच्या पहिल्या दिवशी, देवी शैलपुत्रीची पूजा करण्यासाठी पांढरे कपडे का घालावेत? जाणून घ्या देवीची पूजा करण्याची विधीवत माहिती, पूजेचा महिमा

सध्या सैंधव मीठाचा ट्रेंड वाढत चाललाय, खरंच हे मीठ आपल्या आरोग्यासाठी उत्तम आहे का? वाचा

हिंदुस्थानात मुले दत्तक घेण्याची संख्या वाढतेय! महाराष्ट्र अव्वल स्थानावर

आठ वर्षीय चिमुरडीचा दुर्गावतार, नराधमांच्या हाताचा चावा घेत आरडाओरड करत अपहरणाचा डाव हाणून पाडला; कोल्हापुरातील नांदणी गावातील थरार

केसांच्या वाढीसाठी आवळा किंवा भृंगराज कोणते तेल सर्वोत्तम आहे?

कडुलिंबाची दहा झाडे लाव, मध्य प्रदेश हायकोर्टाने जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या आरोपीला दिले आदेश