स्टॅच्यू ऑफ युनिटी जगातले आठवे आश्यर्य, परराष्ट्र मंत्री जयशंकर यांची माहिती

सरदार पटेल यांचा जगातला सर्वात मोठा पुतळा म्हणजेच स्टॅच्यू ऑफ युनिटीचा जगातील आठव्या आश्चार्यांमध्ये समावेश झाला आहे. परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी ही माहिती दिली आहे.

Appreciated the #SCO’s efforts to promote tourism among member states. The “8 Wonders of SCO”, which includes the #StatueofUnity , will surely serve as an inspiration. pic.twitter.com/nmTbz6qIFg

— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) January 13, 2020