दिल्लीत CAA विरोधी आंदोलनात दगडफेक, परिस्थिती नियंत्रणात

दिल्लीत CAAविरोधी आंदोलनाला हिंसक वळण लागले आहे. आंदोलनकर्त्यांनी दगडफेक केली आहे. पोलिसांनी आंदोलनकर्त्यांना समजवण्याचा प्रयत्न केला परंतु उपस्थित जमाव ऐकण्याच्या मनःस्थितीत नव्हता. पोलिसांनी अश्रूधुरांचा मार केला. त्यानंतर परिस्थिती नियंत्रणात आली.

Delhi: Stone pelting between two groups in Maujpur area, tear gas shells fired by Police. https://t.co/Pqm7REZMGW pic.twitter.com/yJYHsUbuwk

— ANI (@ANI) February 23, 2020