सूरतमध्ये गणेशोत्सवाला गालबोट; समाजकंटकांकडून गणेश मंडळावर दगडफेक, 6 सूत्रधारांसह 33 जणांना अटक

देशभरात उत्साहात सुरू असलेल्या गणेशोत्सवाला गुजरातमधील सूरत येथे गालबोट लागण्याची घटना घडली आहे. सूरतमधील सैयदपुरा येथे समाजकंटकांनी गणेश मंडळावर दगडफेक केल्याची संतापजनक घटना समोर आली आहे. त्यामुळे परिसरात तणाव निर्माण झाला आहे. कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून मोठा फौजफाटा तैनात करण्यात आला असून 6 सूत्रधारांना एकूण 33 जणांना बेड्या ठोकण्यात आल्या आहेत.

#WATCH | Gujarat Home Minister Harsh Sanghavi visited the spot in the Sayedpura area of Surat where an incident of stone pelting on Ganesh Pandal took place earlier today. https://t.co/JD2RA5VcC1 pic.twitter.com/zloZDoe44N

— ANI (@ANI) September 9, 2024