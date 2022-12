पंतप्रधान मोदींचा ‘रावण’ उल्लेख, फडणवीसांच्या मदतीनं मोठं षडयंत्र रचलं जातंय; भाजप नेत्याचे खळबळजनक आरोप

काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे (Mallikarjun Kharge) यांच्यानंतर आता भारतीय जनता पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांचा रावण असा उल्लेख केला आहे. भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी (Subramanian Swamy) ट्विटरवर मोदींचा रावण उल्लेख केला, तसेच महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावरही निशाणा साधला आहे.

रावणासारखे मोदी धार्मिक असल्याचा दावा करून उत्तराखंडमध्ये वाराणसीप्रमाणे मंदिरं पाडत आहेत किंवा बळकावत आहेत. आता ते देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत मिळून पंढरपूरच्या पवित्र स्थळांची नासधूस करण्यासाठी योजना आखत आहेत. त्यामुळे हा नरसंहार रोखण्यासाठी लवकर मी मुंबई उच्च न्याायलयाचा दरवाजा ठोठावणार आहे, असे ट्विट सुब्रमण्यम स्वामी यांनी केले आहे.

Modi like Ravan while claiming to be religious is demolishing or grabbing temples as in Varanasi, in Uttarakhand, and now we find he is planning with Fadnavis to destruct the holy sites of Pandharpur. Hence I am approaching High Court in Mumbai soon to stop this carnage.

— Subramanian Swamy (@Swamy39) December 10, 2022