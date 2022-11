मोदीजी आता परदेशी लोकही टिंगल करतात, फोटं काढणं थांबवा; भाजपच्या नेत्याचा घरचा आहेर

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या फोटोंची चर्चा नेहमीच होत असते. मात्र आता आपले फोटो पोस्ट करण्यावरून भाजपच्याच नेत्याने मोदींना सुनावले आहे. इंडोनेशियात नुकत्याच झालेल्या G-20 परिषदेत हिंदुस्थानचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हजेरी लावली होती. या शिखर संमेलनातील एक फोटो व्हायरल होत असून त्यावर भाजपा नेत्यानेच मोदींना घरचा आहेर दिला आहे.

भाजप नेते आणि माजी खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांचा फोटो ट्विट करत अमेरिकन अधिकारी मोदींची खिल्ली उडवत असल्याचे ट्विटमध्ये म्हटले आहे. या फोटोत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन आपला हात पंतप्रधान मोदींच्या मानेवर ठेवत आहेत.

Is this photo morphed or true? In private, American officials make a lot jokes about how fake Modi is. But for Indians it is painful hearing these. Modi must stop craving for photo ops because these boomerang. pic.twitter.com/vQeI3PPUI4

— Subramanian Swamy (@Swamy39) November 22, 2022