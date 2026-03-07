अक्षर हिंदुस्थानचा भावी महान तारा, गावसकरांनी वाजवली कौतुकाची तुतारी

आपल्या खेळातील बहारदार अष्टपैलू कौशल्य आणि क्रिकेटची तीक्ष्ण समज यामुळे अक्षर पटेल हिंदुस्थानच्या महान खेळाडूंपैकी एक बनण्याच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करत असल्याचा विश्वास महान दिग्गज सुनील गावसकर यांनी व्यक्त केला आहे. इंग्लंडविरुद्धच्या टी-20 विश्वचषक उपांत्य फेरीत अक्षरने दाखवलेल्या चपळ क्षेत्ररक्षणाने त्याच्या प्रतिभेची झलक पुन्हा एकदा जगासमोर आणली.
ब्रूकचा झेल; सामन्याला कलाटणी
धोकादायक फलंदाज हॅरी ब्रूकचा झेल घेऊन अक्षरने सामन्याचे चित्रच बदलून टाकले. कव्हरवरून तब्बल 24 मीटर मागे धावत त्याने घेतलेला तो अफलातून झेल पाहून गावसकरही थक्क झाले. ब्रूकसारखा फलंदाज सामन्याचा रंग बदलू शकतो. त्यामुळे त्याची संधी साधणे अत्यावश्यक असते आणि अक्षरने तेच केले, असे गावसकर म्हणाले.
चातुर्याने जॅक्सही बाद
यानंतर विल जॅक्सला बाद करण्यातही अक्षरने निर्णायक भूमिका बजावली. अर्शदीप सिंहच्या चेंडूवर जॅक्सने डीप पॉइंटकडे फटका मारला. अक्षरने डावीकडे झेप घेत चेंडू पकडला; पण सीमारेषेवर तोल जात असल्याचे लक्षात येताच त्याने चपळाईने चेंडू शिवम दुबेच्या दिशेने उडवला. या चतुर खेळीमुळे जॅक्सचा डाव संपुष्टात आला. गावसकर यांच्या मते, रवींद्र जडेजाच्या टी-20 निवृत्तीनंतर अक्षरने ती जागा समर्थपणे भरून काढली आहे. त्याच्या गोलंदाजीत अजून धार येईल. अनुभव वाढेल तसा त्याची लाइन, लेंथ आणि वेग अधिक घातक होईल, असेही ते म्हणाले.