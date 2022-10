Breaking – हिजाबबंदी प्रकरणाची सुनावणी मोठ्या खंडपीठासमोर होणार

शाळा-कॉलेजमधील हिजाब बंदीविरोधातील याचिकां सुनावणी मोठ्या खंडपीठासमोर होणार आहे. हिजाब बंदीबाबत न्यायमूर्तींमध्ये मतभिन्नता असल्यामुळे ही सुनावणी आता मोठ्या खंडपीठासमोर होणार आहे. ही सुनावणी आता सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर होणार आहे.

Split verdict by the Supreme Court in the Hijab Case. Matter now to be placed before CJI. #SupremeCourt #hijab

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया व न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता यांचे निर्णयावर एकमत होऊ शकले नाही. न्यायमूर्ती धुलिया यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा हिजाब बंदीचा निर्णय कायम ठेवला होता. तर न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांनी हिजाबवरील बंदी उठवली पाहिजे असे मत सुधांशू धुलिया यांनी नोंदवले होते. त्यामुळे दोन्ही न्यायमूर्तींमध्ये एकमत न झाल्याने ही सुनावणी आता सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर होणार आहे.

[Breaking] #SupremeCourt two-judge bench delivers split verdict in Hijab case.

Justice Hemant Gupta UPHOLDS the ban and rules #hijab is not an essential religious practice

Justice Sudhanshu Dhulia STRIKES DOWN ban on Hijab. Says Education of GIRL CHILD child most important

