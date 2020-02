गार्गी कॉलेज प्रकरण- स्वरा भास्कर संतापली, दिली ही प्रतिक्रिया

दिल्ली येथील गार्गी महाविद्यालयात झालेल्या भयंकर प्रकाराचे पडसाद सर्वत्र उमटताना दिसत आहेत. महाविद्यालयाच्या वार्षिक महोत्सवात जबरदस्तीने घुसलेल्या काही विकृतांनी विद्यार्थिनींचा विनयभंग करून हैदोस घातला होता. या प्रकरणाचा सर्व स्तरांतून निषेध होत असून अभिनेत्री स्वरा भास्कर हिनेही या घटनेवर तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे.

गार्गी महाविद्यालयात घडलेल्या घटनेवर अभिनेत्री स्वरा भास्कर हिने ट्विट केलं आहे. तिने त्या भयंकर घटनेचे तपशील सांगणारे स्क्रीन शॉट शेअर केले आहेत. त्यावर तिने, दिल्लीत हे काय सुरू आहे? निव्वळ उन्माद आणि दुराचार आहे, असं म्हणत संताप व्यक्त केला आहे. या घटनेचे पडसाद राजकीय वर्तुळातही उमटले असून लोकसभेतही या प्रकरणाकडे लक्ष वेधण्यात आलं. त्यावर मनुष्यबळ विकास मंत्री रमेश पोखरियाल यांनी दोषींवर कठोर कारवाई करणार असल्याचं म्हटलं आहे. तर या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत दिल्ली महिला आयोगाने दिल्ली पोलिसांना नोटीस पाठवून जाब विचारला आहे.

What the hell is going on in #Delhi

Madness & depravity in Gargi College!?!? #Shameful https://t.co/AO2K8rp9gN

— Swara Bhasker (@ReallySwara) February 9, 2020